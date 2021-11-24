Ekonomi MÜSİAD kurdaki hareketliliği değerIendirdi Türkiyenin karşılaştığı durum ekonomik verilerle örtüşmüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MÜSİAD kurdaki hareketliliği değerIendirdi: Türkiye'nin karşılaştığı durum ekonomik verilerle örtüşmüyor

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) sosyal medya hesabından ekonomideki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ihracat rakamlarında rekorlara imza atılan ve pandemi süreci fırsatlarını en iyi şekilde değerlendiren Türkiye'nin karşılaştığı bu durumun ekonomik verilerle örtüşmediği belirtildi ve "Spekülatif ataklara maruz kalan Türkiye ekonomisinin bu hassas süreci, dün olduğu gibi bugün de bertaraf edeceğine olan inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi AA
MÜSİADdan döviz açıklaması
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MÜSİAD, son dönemde Türkiye’nin karşılaştığı durumun ekonomik verilerle örtüşmediğini vurgulayarak, "Spekülatif ataklara maruz kalan Türkiye ekonomisinin bu hassas süreci, dün olduğu gibi bugün de bertaraf edeceğine olan inancımız tamdır" açıklamasında bulundu.

MÜSİAD’ın sosyal medya hesabından, son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelere ve kurda yaşanan hareketliliğe ilişkin paylaşım yapıldı.

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"Dün olduğu gibi bugün de bertaraf edilecek"

  • Paylaşımda, "Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere baktığımızda; ihracat rakamlarında rekorlara imza atılan ve pandemi süreci fırsatlarını en iyi şekilde değerlendiren ülkemizin karşılaştığı bu durum, ekonomik verilerle örtüşmemektedir. Spekülatif ataklara maruz kalan Türkiye ekonomisinin bu hassas süreci, dün olduğu gibi bugün de bertaraf edeceğine olan inancımız tamdır." denildi.

"Bu tür aşırı değişikliklerin piyasada reel karşılığı yok"

MÜSİAD'ın paylaşımında, "Üretim odaklı çalışmalarımızın meyvelerini her alanda gördüğümüz bu dönemde, güven veren söylemlerimizi artırmaktan yanayız. MÜSİAD olarak, gerek iş dünyası temsilcilerinin gerekse vatandaşlarımızın, piyasada reel bir karşılığı olmayan bu tür aşırı değişiklikler karşısında olabildiğince tedbirli hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Zira kurda gözlenen bu artışlar, hem üretim maliyetleri yoluyla sanayicilerimizi hem de tüketicilerimizi oldukça olumsuz etkilemekte, gün sonunda hiçbir kazananı olmayan bir tabloya sürüklemektedir. Nitekim kur seviyesinin bu denli dalgalanması, hem üretici hem de tüketici fiyatlarını yukarı yönde baskılamakta ve böylece dövizin nominal getirisini eriterek yatırımcısını da risk altına sokmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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Piyasaya sağduyulu hareket etme çağrısında bulunulan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

  • "Özetle, herkesin kazanacağı bir tabloya ulaşabilmek adına piyasalara aklıselim hareket etme çağrısında bulunuyor ve negatif algılara karşı direncimizi daha da güçlendirmemiz gerektiğini yineliyoruz. İş dünyamızı temsilen bizler, içinde bulunduğumuz bu hassas süreçte üyelerimiz ile el ele, devletimiz ve milletimizin refahı için fedakarlıkla mücadelemizi sürdürecek, üretim ve yatırım zincirini en sağlıklı şekilde desteklemek için gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

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