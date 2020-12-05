Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi MÜSiADın reform talepleri alındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MÜSiAD’ın reform talepleri alındı

MÜSiAD’ın reform talepleri alındı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ekonomi ve hukuk alanında yapılacak reformlara ilişkin dün de MÜSİAD’ın görüş ve önerilerini aldı. MÜSİAD’ın sunduğu raporda, Türkiye’nin, sermaye, teşvik ve girişimcilik alanlarında daha seçici adımlar atmasını zorunlu kılan bir değişime ihtiyacı olduğu vurgulandı. Sıcak para girişi yanında doğrudan yatırımların da desteklenmesi istendi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Ekonomide yapılacak reformların içeriğini iş dünyasıyla birlikte hazırlamaya çalışan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, MÜSİAD yönetimiyle görüştü.
Ekonomide yapılacak reformların içeriğini iş dünyasıyla birlikte hazırlamaya çalışan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, MÜSİAD yönetimiyle görüştü.

Ekonomi ve hukuk alanındaki reformların içeriğini iş dünyasıyla birlikte hazırlamaya çalışan hükümetin bu haftaki ilk görüşmesi MÜSİAD ile oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MÜSİAD yönetimiyle dün Ankara’da 2,5 saat görüştü. Hazine ve Maliye Bakanlığı yerleşkesindeki toplantıya MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları bürokratları katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, MÜSİAD tarafından dernek üyelerinin beklenti ve önerileriyle oluşturulan rapor sunuldu.

88 ülkeden 200 firma buluşuyor
EKONOMİ
88 ülkeden 200 firma buluşuyor
  • Toplantıda dile getirdikleri taleplere ilişkin bir açıklamalarda bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, başlatılan reform hareketinin iş dünyası adına önemli olduğunu vurguladı. Kaan, MÜSİAD’ın tüm imkân ve projelerimiz ile yapısal reform çalışmasının destekçisi olacağını dile getiren Kaan, “Türkiye’nin üretim gücü yeniden ve hevesle çarkları döndürmeye hazır” dedi.

MÜSİAD ABD başkanlığına yeniden Murat Güzel seçildi
DÜNYA
MÜSİAD ABD başkanlığına yeniden Murat Güzel seçildi

TALEPLERİ SAHADA TOPLADIK

Reform niteliğindeki çalışmalarda istenilen etkiyi elde etmek için uzun vadeli çözümler gerektiğini anlatan Kaan, “MÜSİAD olarak tüm şube ve temsilciliklerimizden ve üyelerimizden gelen saha bilgisi elde edildi. Bu bilgileri; çalışma hayatı, finansman, vergi ve ödemeler, hukuk ortamı, sektörel talepler, gıda, tarım ve hayvancılık başlıkları altında tasnif ettik. Ancak bu kez Türkiye’nin ihtiyacı olan, mikro düzenlemelerden ziyade zihinsel bir dönüşüm ve bilhassa yatırım-üretim-ticaret hattında senkronizasyonu teşvik edecek bir paradigma değişimidir. Bu nedenle kısa vadeli çözümlerin artık sermaye, emek ve hammadde piyasalarında istenilen etkiyi oluşturmayacağı kanaatindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Seferberlikte biz de varız
EKONOMİ
Seferberlikte biz de varız

EKONOMİDE PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ LAZIM

Öneri ve taleplerimizi makro ve mikro ölçekli düzenlemeler olarak temelde iki ayrıma tabii tuttuklarını ifade eden Kaan, şunları kaydetti: “Makro düzeyde Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumda büyüme bileşenlerinin nasıl şekillenmesi gerektiği, sabit sermaye yatırımlarının nasıl artırılması gerektiği, yabancı yatırımcıların Türkiye’yi tercih etmesini sağlayacak ekonomik ve hukuki çerçevenin yeniden ortaya konması gibi hususları dile getirdik. Türkiye’nin; sermaye, teşvik ve girişimcilik verimliliği alanlarında çok daha dikkatli olması gereken ve daha seçici adımlar atmasını zorunlu kılan bir ekonomik paradigma değişimine ihtiyacı olduğunun altını çizdik.”

MÜSİAD’DAN ÖNE ÇIKAN 15 ÖNERİ

  • -Sermaye servete değil, yatırıma ve sermaye stokuna evrilmeli.
  • -Özel sektör; sermaye stoku oluşturma yükünü devletin omuzundan almalı ve proje bazlı ortaklıklarla sisteme doğrudan dâhil olmalı.
  • -Sıcak para girişi yanında doğrudan yatırımlar da desteklenmeli.
  • -Doğrudan yatırımlar sadece hizmet sektöründe toplanmamalı ve doğrudan firma satın alma şeklinde olmamalı.
  • -İş yapma kolaylığı endeksi sıralaması yeniden belirlenmeli ve yabancıların KOBİ’lere olan ilgisinin artırılmalı.
  • -KOBİ Kuluçka Merkezleri yaygınlaştırılmalı ve KOBİ’ler teşviklerden daha fazla yararlandırılmalı.
  • -Teşvik, kambiyo ve vergi sistemleri sadeleştirilmeli.
  • -Şehir ekonomileri desteklenmeli
  • -Ölü sermayenin geri kazanımı için gayrimenkul değersizleştirme sisteminin önüne geçilmeli.
  • -Finansal tasarruf edindirme sistemi ivedilikle yasalaştırılmalı.
  • -Kıdem tazminatı fonu kurulmalı.
  • -Yabancı yatırımcılar açısından Türkiye’nin hukuki algısı “şeffaflık” ve “herkes için adalet” temelleri üzerinden anlatılmalı.
  • -Arabuluculuk ve tahkim sistemleri yeniden düzenlenerek daha etkin bir şekilde işletilmeli.
  • -Gıda sektörüne yönelik katma değer üreten büyük teknoloji yatırımları, yatırım taahhütlü avans kredisi kapsamına alınmalı.
  • -Regülasyon görevi yapan kamu şirketleri özel sektör şirketleriyle birlikte üretim ve stok planlaması yaparak enflasyonu kontrol altına almaya yardımcı olmalı.
Abone Ol Google News
Yuvamı yıkacaklardı

Yuvamı yıkacaklardı

ABD eşime benden boşanması için teklif yaptı.
Beşiktaş üçte üç yaptı

Beşiktaş üçte üç yaptı

​Siyah beyazlılar zorlu fikstürden 9 puan çıkarmayı başardı.
Suikastla ilgili çarpıcı iddia

Suikastla ilgili
çarpıcı iddia

Mossad tarafından takip edilmesi 2008 öncesine dayanıyor.
Şampiyonlar Ligi <br>artık hayal

Şampiyonlar Ligi
artık hayal

​Ülke puanında kritik eşiğin altına düştük.
Elli altı saatlik kısıtlama başladı

Elli altı saatlik kısıtlama başladı

​Türkiye genelinde hangi işletmeler açık kalacak?
Açılış maçında<br>tartışılan an

Açılış maçında
tartışılan an

​Beşiktaşlılar hakemin kararına tepki gösterdi.

Rakamlar korkutuyor

Rakamlar korkutuyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Alay konusu oldu

Alay konusu oldu

​Fransa Başbakanı Castex gözündeki gözlüğü aradı.
Tam tedbir

Tam tedbir

Camilerde yoğunluk olmasın diye spor salonlarında kıldılar.

İlk tur tamam

İlk tur tamam

​Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.