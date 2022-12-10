Ekonomi MÜSİADın savunmaya katkısı artacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MÜSİAD'ın savunmaya katkısı artacak

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki yatırımları devam ederken sektör yeni işbirlikleri ile güçlenerek büyüyor. Savunma sanayiinin lokomotif şirketlerinden ASELSA yeni iş imkanları yaratmak amacıyla MÜSİAD üyeleriyle buluştu. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, savunma sanayiindeki başarıların Türkiye Yüzyılı'nın inşasına güç kattığını söyledi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
MÜSİADın savunmaya katkısı artacak
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün.

Türkiye geliştirdiği ürünlerle savunma sanayii alanında adından söz ettirmeye devam ediyor. Geniş bir ekosisteme sahip olan sektör, yeni işbirlikleri ile güçlenerek büyüyor. Savunma sanayiimizin lokomotif şirketlerinden ASELSAN, tedarikçi ağını güçlendirmek ve yeni iş imkanları yaratmak amacıyla MÜSİAD üyeleriyle buluştu. MÜSİAD-ASELSAN 1. Sanayileşme Etkinliği, MÜSİAD Genel Merkezinde dün yapıldı. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği savunma sanayi atılımları ile stratejik konumunu daha da güçlendirdiğini belirterek, "Savunma sanayiimiz artık dünyada ilk 100 listesine giren ana yüklenicileri, gelişmiş kabiliyetlere sahip alt yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları, üniversiteleri sayesinde geniş bir yelpazede kendi özgün ürünlerini üreten bir yapıya kavuştu" dedi.

HER ALANDA MİLLİ TEKNOLOJİ İLE ÖNE ÇIKIYORUZ

Asmalı, özellikle silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında öncü bir ülke haline gelindiğini belirterek şöyle devam etti: "Savunma sanayiinde bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde geleceğin teknolojilerine, geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapılıyor. Yapay zeka temelli çalışan kara, hava ve deniz araçları konusunda iddialı projeler üretiliyor. Sürü İHA'lar, insansız deniz araçları, insansız savaş uçakları, elektromanyetik toplar, lazer silahları uydu sistemleri gibi geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek her alanda yerli ve milli teknolojilerimizle öne çıkıyoruz. Şüphesiz bu başarılar Türkiye Yüzyılı'nın inşasına güç katıyor."

100 BİN KİŞİLİK BİR EKO-SİSTEM

  • ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, 80 ülkeye ihracat, 10 bine yakın çalışanı ile Aselsan'ın çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Sadece kendi iç dinamikleriyle büyümenin mümkün olmadığını ifade eden Görgün, şöyle devam etti: "Geniş bir ekosisteme sahip. Geliştirdiğimiz ürünlerin her biri paydaşlarımızla ortak akıl ve alın terinin birer ürünler. Savunma sanayimizin tüm paydaşlarıyla sinerjik içinde çalışıyoruz. Bu ekosistemi geliştirmek için çalışıyoruz. Bugün de bunun için buradayız. Beraber çalıştığımız firmaları artırmak ve ülkemizin her bir köşesinde savunma sanayine destek olan hem kişi sayısının hem de firma sayısının artmasını önemsiyoruz. Savunma sanayinde Türkiye'de 2 bin şirket var. Bu işe emek verenlerin sayısı da 100 bin kişi civarında bulunuyor."

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