Müslüman ülkelere uçmayın

Ryanair CEO’su Michael O’Leary’nin havalimanlarında yalnız seyahat eden Müslüman erkeklerin daha sıkı kontrol edilmesi gerektiği yönündeki ırkçı sözlerine tepkiler sürüyor.

HANU’DA 9 KİŞİYİ KİM KATLETTİ?

Kadri Samsunlu

Sosyal medya hesabı üzerinden ırkçı CEO’ya tepki gösteren İstanbul Havalimanı’nı CEO’su Kadri Samsunlu, “Ryanair Türkiye dahil müslüman ülkelere neden uçuyor?” diye sordu.

Samsunlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ryanair CEO’su havalimanlarında Müslüman erkeklerin terörizm kaynağı olduğunu ve tehdit oluşturduğunu söylemiş. Nedir kaynağı? Ryanair, Türkiye dahil Müslüman ülkelere neden uçuyor? Bu hafta Hanau’da 4’ü Türk, 9 kişiyi katleden kimdi? Irkçı söylemlere karşı dik durmak zorundayız.”