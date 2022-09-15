Ekonomi Muşta 630 ton bal hasadı bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Muş’ta 630 ton bal hasadı bekleniyor

Zengin florası ve doğal yaylaları nedeniyle arıcılar tarafından tercih edilen Muş’ta, 330 işletme tarafından 52 bin 636 kovanda yapılan bal hasadında 630 ton ürün bekleniyor.

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Haber Merkezi İHA
Muş’ta 630 ton bal hasadı bekleniyor
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Özellikle ilkbahar mevsimiyle Doğu ve Güneydoğu illerinden gelerek 2 bin rakım üzerindeki dağlık alanları tercih eden arıcılar, kekik ve keven türü bitkilerin çiçeklerinden bal üretiyor. Özel maskeler yardımıyla arıların içerisine giren arıcılar, arıları kovanlardan duman çıkaran körük yardımıyla uzaklaştırarak petekleri sağım için çadıra taşıyor. Burada peteklerdeki balları makine yardımıyla süzen üreticiler, elde ettikleri balları şişelere doldurarak satışa hazır hale getiriyor.

“Muş, özellikle flora konusunda zengin bir yapıya sahiptir”

Bal hasadıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, özellikle yüksek yaylalarda şu anda bal hasadının başladığını söyledi. Muş’un özellikle flora konusunda zengin bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Gün, “Hem meralarımızda hem de yaylalarımızda çeşitli bitkilerimiz bulunmaktadır. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki birçok arıcımız ilimizdeki zengin bitki çeşitliliğinden faydalanmaktadır. Şu anda ilimizde 52 bin 636 kovanımız, bununla iştigal eden 330 işletmemiz bulunmaktadır. Bu seneki flora ve uygun çiçeklemeden dolayı aldığımız veriler ve yapılan hasatta da üreticilerin verdiği bilgilere göre ortalama bir kovanda 12 kilogram bal elde edilmektedir. Bu yıl Muş’umuzda 630 ton bal üretimi beklemekteyiz. 2021 yılında 500 ton üretim elde edilmişti” dedi.

“40 ton civarında bir ürün bekliyorum”

Varto ilçesine bağlı Çaylar köyünde bal üreticiliği yapan Orhan Işık, 2022 yılı bal hasadına başladıklarını ifade etti. Şu anda bal sezonunda olduklarını anlatan Işık, “Yavaş yavaş ürünlerimizi çıkarıyoruz. Hayırlısı ile bu sene çok şükür sezon iyi geçiyor. Çiçek boldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu şekil arıcıların yüzünü güldürecek sezonlar görürüz, kurak olmayan sezonlar görürüz. Yaklaşık 40 ton civarında bir ürün bekliyorum. Petekli bal ve kara kovan bal üretiyoruz. Şu anda süzme bal çıkarıyoruz” diye konuştu.

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