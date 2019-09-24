Ekonomi Muşta şeker pancarı alımları 2 Ekimde başlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Muş'ta şeker pancarı alımları 2 Ekim'de başlayacak

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Gündoğdu, "Bin 516 çiftçi 38 bin dekar alanda pancar ekimi yaptı. Fireli olarak çiftçimizden 230 bin ton pancar satın alacağız. 200 bin ton pancar işleyerek yaklaşık 29 bin ton şeker üreteceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Muş'ta şeker pancarı alımları başlıyor.
Muş'ta şeker pancarı alımları başlıyor.

Muş'ta şeker pancarı alımlarına 2 Ekim'de başlanacağı bildirildi.

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Hakim Gündoğdu, yaptığı açıklamada, 2019 yılı alım kampanyasına önümüzdeki hafta pancar alımı yaparak başlayacaklarını belirtti.

AA
Muş'ta şeker pancarı alımlarına haftaya başlanıyor.

Bu yıl şeker varlığının geçmiş yıllara göre daha fazla olduğuna işaret eden Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Bin 516 çiftçi 38 bin dekar alanda pancar ekimi yaptı. Fireli olarak çiftçimizden 230 bin ton pancar satın alacağız. Burada 200 bin ton pancar işleyerek yaklaşık 29 bin ton şeker üreteceğiz. Fabrikada yaptığımız yenileme ve değişim çalışmalarına 35 milyon lira harcadık. Fabrikamız pancar alım kampanyasına ve üretime hazır. 2 Ekim'de başlayacak olan kampanyamız yaklaşık 35 gün sürecek. Amacımız kışa ve kara kalmamak, çiftçimizin pancarını kar altında bırakmamak ve tüm pancarı satın almaktır."

AA
Pancar alım fiyatları 300 liraya yükseldi.

Kampanya döneminde 400 kişi çalışacak

2018 yılında 235 lira olan pancar alım fiyatının 300 liraya yükseltildiğini bildiren Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Bu kampanya döneminde 80 bin ton küspe, 10 bin ton melas üreteceğiz. Fabrikamızda kampanya döneminde 400 kişi çalışacak. Kampanya sonrası bu sayı 200 kişiye düşecek. Bu amaçla fabrikamız her yıl Muş'a yaklaşık 300 milyon lira katma değer sağlayacaktır."

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