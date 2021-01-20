​Müteahhidin yeni hedefi 50 milyar dolar

Dünyanın 128 farklı ülkesinde 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenen Türk müteahhitlik sektörü 2021 yurtdışı rotasını çizdi. Firmaların 2020 yılında üstlendiği projelerin proje bedelinin an itibarıyla 14,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığına dikkat çeken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Covid-19 göz önüne alınarak 2021’de beklentimiz toplam müteahhitlik proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır” dedi. Bakan Pekcan, ‘2020 Yılı Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Türkiye Müteahhitler Birliği konferans salonunda gerçekleştirilen programa Bakan Pekcan’ın yanısıra, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı İrfan Aker ile çok sayıda davetli katıldı.

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Mithat Yenigün

PROJELERİN YÜZDE 84,4’Ü 3 COĞRAFYADA YOĞUNLAŞIYOR

Bakan Pekcan, “1972-2002 dönemini kapsayan 30 yıllık süre içerisinde, yurt dışında üstlenilen iş hacmi yaklaşık 50 milyar dolar iken; 2002 yılından bu yana yurt dışında üstlenilen iş hacmi ise 369 milyar doları geçmiştir. Son 18 yılda üstlenilen proje bedeli; bugüne kadarki toplam proje bedelinin yüzde 88,1’ini oluşturmaktadır” bilgisini verdi. Sektörün, kümülatif olarak en fazla Bağımsız Devletler Topluluğu coğrafyası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da iş üstlendiğine işaret eden Pekcan, toplam proje büyüklüğünün yüzde 84,4’ünün üstlenildiği bu 3 coğrafyanın Türkiye’nin geleneksel pazarları olduğunu ifade etti.

MÜŞAVİRLİKTE İDDİALIYIZ

Bakan Pekcan, “Ülkemiz teknik müşavirlik sektörü de, 40 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. 2021 yılında sektörün 150 milyon dolarlık büyüklüğü aşmasını bekliyoruz” dedi.

ÇITAYI YÜKSEKLERE TAŞIDILAR