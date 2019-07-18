Mutlak yoksulluk AK Parti ile bitti

AK Parti iktidarı öncesinde Türkiye'de mutlak yoksulluğun sürdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, son 17 yılda ise ekonomideki olumlu gelişmeler, sosyal alanda AK Parti hükümetinin aldığı paylaşımcı kararları uygulamasıyla artık Türkiye'nin mutlak yoksulluğu sıfırlayan bir ülke konumuna ulaştığını belirtti. Ağbal, şöyle devam etti: "Son 17 yılda Türkiye ekonomisi yılda ortalama yüzde 5,5 büyüdü. Bu uzun dönem ortalamalarıyla karşılaştırıldığında son derece önemli. Türkiye, bu dönemde hem ekonomik olarak büyüdü hem de bu büyümeden bütün sosyal kesimler pay aldı. Dolayısıyla mutlak yoksulluğun ortadan kaldırılmasının en önemli sebeplerinden biri de oluşan refahın adil şekilde paylaşılması oldu."

Mutlak yoksulluk, hanehalkı veya bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari refahı yakalayamaması olarak tanımlanıyor.

Naci Ağbal

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA DESTEK

Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Yüksek Düzeyli Siyasi Forum'da, ''Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporu'' sunan ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. Türkiye'nin ikinci Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporu'nu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal sundu. Söz konusu rapora ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Ağbal, Türkiye'nin 2015'te dünyadaki tüm ülkelerin liderlerinin ortaklaşa belirlediği 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bağlılığını her zaman sürdürdüğünü belirtti.

10 YILDA YAPILANI 4 YILDA YAPTIK

Naci Ağbal, Türkiye'nin 2023'te daha çok üreten, ürettiğini ihraç eden, dışa açık, kurallı serbest piyasa ekonomisinin daha da güçlendiği, demokrasinin kurumsallaştığı bir ülke konumunda olacağını da ifade etti. Yoksulluğu ortadan kaldırmak, dünyayı korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ve küresel hedefler olarak da bilinen "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"nin 10 yıl gibi bir sürede gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği tartışılırken, 4 yılda iki kez gönüllü rapor sunan Türkiye, ''uluslararası alanda başarı örneği oluşturan bir ülke olmayı'' hedefliyor. Türkiye’nin 2016’da birinci Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporu’nu sunduğuna işaret eden Ağbal, “Bu yıl da ikinci gözden geçirmeyi yaptık ve bunu çok önemsiyoruz gönüllü gözden geçirme noktasında rahatız, yaptıklarımız çok” dedi.

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TÜRKİYE SAĞLIKTA ÖRNEK

Türkiye'nin sağlıkta da uluslararası başarılar elde ettiğine dikkat çeken Ağbal, şu değerlendirmelerde bulundu: "Son 17 yılda sağlıkta dönüşüm programıyla Türkiye sadece kendi içinde değil, uluslararası alanda da sağlık alanında çok önemli değişim ve dönüşümü gerçekleştirdi. Sağlıkta dönüşüm programı sayesinde Türkiye, sağlıkta erişimde bugün Dünya Sağlık Örgütünce diğer ülkelere örnek gösterilen bir ülke. Bir taraftan vatandaşlarımızın her aşamada sağlık hizmetlerine erişimini sağlayacak önemli adımları bu dönemde attık. Özellikle koruyucu sağlık hizmetleri anlamında çok önemli ilerlemeler kaydedildi. Son dönemde artık sağlıkta yoğunlaştığımız alan sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması: Özellikle hastaların hastanede yatış hizmetine ilişkin, nitelikli odalardan tutun da şehir hastanelerine kadar birçok projeyi uygulamaya koyduk."

Tekli eğitim sistem hedefi



Eğitim alanındaki çalışmalara değinen Naci Ağbal, Türkiye’de kız çocuklarının okullaşma oranında da önemli artış sağlandığına dikkati çekti. Ağbal, “Eğitimde ‘tekli eğitim sistemine’ geçme gibi bir hedefimiz var. İnşallah 11’inci Kalkınma Planı döneminde bu hedefi gerçekleştirmiş olacağız. Yine 11’inci Kalkınma Hedefi Planı döneminde, okul öncesi eğitimin 5 yaşa indirilmesi ve bununla ilgili tüm milli eğitim yatırımlarının yapılmasını öngörüyoruz” dedi.