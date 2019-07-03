Ekonomi Mutlu kent deniz turizminden umutlu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Mutlu kent' deniz turizminden umutlu

TÜİK'in 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olarak gösterilen Sinop'ta, yaz sezonunun geri kalan bölümünde özellikle deniz turizminde hareketlilik yaşanmasını bekliyor.

Haber Merkezi AA
Sinop
Sinop

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta, turizmciler yaz sezonun geri kalanında umutlarını deniz turizmine bağladı.

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çeken Sinop'ta turizmciler, kentte bu yaz sezonunda yaşanan durgunluğun hava sıcaklıklarının daha da artmasıyla sona ermesini bekliyor.

  • Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, yaptığı açıklamada, kentteki turizm hareketliliğinde geçmiş yıllara oranla düşüş yaşandığını söyledi. Bunun sebeplerini bilmediklerini ancak temmuz ve ağustos aylarından umutlu olduklarını anlatan Çobanoğlu, hava şartlarının kent turizmini etkilediğini söyledi.

Çobanoğlu, kentin üç tarafının denizle çevrili olduğuna dikkati çekerek, bu açıdan şehirde deniz turizminin önemli bir yer tuttuğuna işaret etti.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla özellikle deniz turizmi noktasında hareketlilik yaşanmasını beklediklerini vurgulayan Çobanoğlu, "Havaların daha da ısınacak olmasıyla birlikte uzun sahillere ve temiz denize sahip kentimize gelen ziyaretçi sayısında artış bekliyoruz. Onun için Temmuz ve Ağustos ayları biz turizmciler açısından çok önem arz ediyor. İki ay süreyle muhtemel bir yoğunluk olacaktır. Beklentimiz ve arzumuz bu yönde." diye konuştu.

"Mutluluğa ortak olun" kampanyası

Çobanoğlu, kente daha fazla ziyaretçi çekebilmek amacıyla "Mutluluğa ortak olun" sloganıyla kampanya başlatıldığını da anımsatarak, kampanyanın ülke geneline yayılması noktasında çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Özellikle sosyal medya vasıtasıyla kampanyanın herkese ulaşmasını hedeflediklerini aktaran Çobanoğlu, "Kısa veya uzun vadede mutlaka geri dönüşler olacaktır. Biz bu kampanyanın amacına ulaşacağını öngörüyoruz. Şimdi ülke genelinde duyulması için reklam ve tanıtım çalışmalarımız olacak. Hazırlıklarda son aşamaya geldik. Sinop'un böyle bir kampanyaya ihtiyacı vardı" ifadelerini kullandı.

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