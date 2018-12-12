n11pro hizmete başladı

Bugüne kadar iş modeliyle bireysel müşterilere satış yaparak Türk KOBİ'lerini ekonomiye kazandıran firma, toptan alışveriş e-ticaret kanalı kurdu. “n11pro” adı altında hizmet veren yeni platform, müşteri ve tedarikçileri tek bir çatı altında toplarken, şirketlere işlerini dijital dünyaya taşıma imkanı tanıyor.
TÜRKİYE BÜYÜK POTANSİYEL BARINDIRIYOR
n11.com Üst Yöneticisi (CEO) Won Yong Jo, Türkiye'nin 2023 vizyonuna bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak e-ticaret ekosisteminin büyük bir potansiyel barındırdığını ancak bu alanın hala gelişmeye açık olduğunu belirtti. Jo, e-ticaretin ticaret içindeki payının Türkiye’de halen yüzde 4,1 seviyesinde olduğunu vurguladı.
- Won Yong Jo, Türkiye’nin dört bir yanındaki KOBİ’lere yepyeni bir müşteri pazarı sunmanın yanı sıra Türkiye ekonomisine de güçlü bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini aktararak, Türkiye ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturan KOBİ’lerin büyümesine önemli bir katkı sunacak n11pro sayesinde, Türkiye’nin dünyanın önde gelen ekonomilerine bir adım daha yaklaşacağına inandıklarını sözlerine ekledi.