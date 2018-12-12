n11pro hizmete başladı

Bugüne kadar iş modeliyle bireysel müşterilere satış yaparak Türk KOBİ'lerini ekonomiye kazandıran firma, toptan alışveriş e-ticaret kanalı kurdu. “n11pro” adı altında hizmet veren yeni platform, müşteri ve tedarikçileri tek bir çatı altında toplarken, şirketlere işlerini dijital dünyaya taşıma imkanı tanıyor.

Won Yong Jo

TÜRKİYE BÜYÜK POTANSİYEL BARINDIRIYOR

n11.com Üst Yöneticisi (CEO) Won Yong Jo, Türkiye'nin 2023 vizyonuna bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak e-ticaret ekosisteminin büyük bir potansiyel barındırdığını ancak bu alanın hala gelişmeye açık olduğunu belirtti. Jo, e-ticaretin ticaret içindeki payının Türkiye’de halen yüzde 4,1 seviyesinde olduğunu vurguladı.