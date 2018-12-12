Ekonomi n11pro hizmete başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

n11pro hizmete başladı

E-ticaret platformu n11.com, Türkiye'nin ekonomisine katkı sunma hedefinden hareketle online alım satımda sunduğu kolaylıkları yeni bir alana taşıyor. Şirket, sektöre yön vererek ülkenin ekonomisini destekleyen girişimlerine bir yenisini ekledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
N11, toptan alışveriş e-ticaret kanalı kurdu.
N11, toptan alışveriş e-ticaret kanalı kurdu.

Bugüne kadar iş modeliyle bireysel müşterilere satış yaparak Türk KOBİ'lerini ekonomiye kazandıran firma, toptan alışveriş e-ticaret kanalı kurdu. “n11pro” adı altında hizmet veren yeni platform, müşteri ve tedarikçileri tek bir çatı altında toplarken, şirketlere işlerini dijital dünyaya taşıma imkanı tanıyor.

Won Yong Jo

TÜRKİYE BÜYÜK POTANSİYEL BARINDIRIYOR

n11.com Üst Yöneticisi (CEO) Won Yong Jo, Türkiye'nin 2023 vizyonuna bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak e-ticaret ekosisteminin büyük bir potansiyel barındırdığını ancak bu alanın hala gelişmeye açık olduğunu belirtti. Jo, e-ticaretin ticaret içindeki payının Türkiye’de halen yüzde 4,1 seviyesinde olduğunu vurguladı.

  • Won Yong Jo, Türkiye’nin dört bir yanındaki KOBİ’lere yepyeni bir müşteri pazarı sunmanın yanı sıra Türkiye ekonomisine de güçlü bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini aktararak, Türkiye ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturan KOBİ’lerin büyümesine önemli bir katkı sunacak n11pro sayesinde, Türkiye’nin dünyanın önde gelen ekonomilerine bir adım daha yaklaşacağına inandıklarını sözlerine ekledi.
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