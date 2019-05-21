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Ekonomi Narenciye ihracatını limon sırtladı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Narenciye ihracatını limon sırtladı

Türkiye'nin bu sezon gerçekleştirdiği 1,7 milyon tonluk narenciye ihracatının 563 bin 703 tonluk kısmını limon oluşturdu.

Haber Merkezi AA
Limon dış satımından 266 milyon 959 bin dolar gelir sağlandı.
Limon dış satımından 266 milyon 959 bin dolar gelir sağlandı.

Türkiye'nin limon ihracatı ağır kış şartlarına rağmen geçen sezona göre yüzde 15 artarak 563 bin 703 tona yükseldi. Limon ihracatından 266 milyon 959 bin dolar gelir elde edildi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz, narenciyede 20 Ağustos 2018'de açılan ve 30 Nisan 2019'da sona eren ihracat sezonunu değerlendirdi.

  • Yaş meyve sebze ürünleri ihracatında en önemli alt grubu yüzde 50 payla narenciyenin oluşturduğunu belirten Kaçmaz, bu sezon 1 milyon 711 bin 903 ton narenciye ihracatı karşılığında 722 milyon 136 bin dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

Narenciye ihracatının 563 bin 703 tonluk kısmını limonun oluşturduğunu dile getiren Kaçmaz, limon dış satımından 266 milyon 959 bin dolar gelir sağlandığını ifade etti.

Sektörün bu yıl yaşanan ağır kış şartları nedeniyle zorluk çektiğini belirten Kaçmaz, "Aşırı yağış ve selden dolayı uzun süre bahçelere girilemedi ve zamanında hasat yapılamadı. Buna rağmen limonda yüzde 15'lik artışla 563 bin 703 ton ihracat gerçekleştirildi." dedi.

  • Kaçmaz, ihracatın ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Rusya ve Irak'ın 142'şer bin tonla listenin başında yer aldığını, bu ülkeleri 53 bin tonla Ukrayna'nın, 38 bin tonla Suudi Arabistan'ın ve 27 bin tonla Romanya'nın izlediğini söyledi.

Avrupa'ya ihracatta da artış yaşandığını dile getiren Kaçmaz, bunun, Türkiye'deki narenciye üreticisi ve ihracatçısının artık dünya standartlarında üretim ve ambalaj yapabildiğinin kanıtı olduğunu söyledi.

"Narenciye sektörü sıçrama yapacak"

Kaçmaz, sadece Avrupa'ya değil uzak ülkelere de açılmak istediklerini ifade ederek, "Hedef ülkelerimiz var. Oralara da ihracatı artırmak istiyoruz. Önümüzdeki sezon Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere uzak ülkelere açılmak istiyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bakanlıklarımız da gerekli çalışmaları yapıyor. Ülkeler arasında görüşmeler yapılıyor. Bürokratik engeller aşıldığı zaman diğer ülkelere gerçekleştirilecek ihracatla narenciye sektörü sıçrama yapacak" dedi.

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