Ekonomi Sigaradan sonra nargileye de zorunlu uyarı geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Nargile şişelerindeki sağlık uyarılarının esasları belirlendi

Sigaradan sonra nargileye de zorunlu uyarı geliyor

Sigara paketlerindeki resimli sağlık uyarı alanının yüzde 85'e çıkarılmasının ardından nargileler için de harekete geçildi. Bakanlık tarafından yayımlanan yeni tebliğe göre; nargile şişeleri üzerinde de sağlık uyarıları zorunlu olacak. Uygulanmadan iş yerlerindeki Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi sahibi sorumlu tutulacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: Nargile Cafe
Foto/arşiv: Nargile Cafe

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlandı.

Yönetmelikle, Türkiye'de piyasaya arz edilen tütün mamullerinin paketlerinde, ön ve arka yüzeylerine yüzde 65 oranında uygulanan birleşik (resimli) sağlık uyarısı mesajlarının kapladığı alan yüzde 85'e çıkarılmıştı.

SAĞLIK UYARILARI ZORUNLU OLACAK

Buna göre, sunum esnasında nargile şişeleri üzerinde tebliğle belirlenen usul ve esaslar dahilinde sağlık uyarılarının bulunması zorunlu olacak. Sağlık uyarıları, karton üzerine ofset baskı, polivinil klorür (PVC) tabaka veya PVC boru üzerine serigrafi, tampon baskı veya yapıştırma şeklinde olabilecek. Uyarılar sabit ve silinemez nitelikte basılacak.

Sağlık uyarılarının basımı için asgari gereklilik "dört renk/mavi-kırmızı-sarı-siyah (CMYK)" olarak belirlendi.

Uyarı ölçüleri, 5'er santimetre kesim payı ile birlikte, silindirik biçimli uyarıda asgari brüt 365 x 250 mm, konik biçimli uyarıda asgari brüt 360x217 milimetre şeklinde olacak.

BELGE SAHİBİ SORUMLU OLACAK

Nargile şişeleri üzerine konulacak sağlık uyarıları ve bunların kesim ölçüleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek ve elektronik ortamda Bakanlık tarafından sağlanacak. Bu uyarıların, içerdikleri metinsel veya görsel unsurun formatı, orantıları, renkleri ve grafiksel bütünlükleri değiştirilemeyecek.

Sağlık uyarılarından her biri nargile şişeleri üzerinde dönüşümlü olarak uygulanacak.

Sağlık uyarılarının nargile şişeleri üzerine uygulanmasından iş yerlerindeki Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi sahibi sorumlu olacak.

  • Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Bakanlıkça yapılan diğer düzenlemelerde yer alan genel hükümler uygulanacak.

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