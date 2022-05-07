NATO uçağına havada yakıt ikmali

Milli Savunma Bakanlığı tanker uçakların görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan tanker uçaklarla ilgili paylaşım yapıldı.

MSB'den yapılan paylaşımda, 'Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapan tanker uçaklarımız, havada yakıt ikmali desteği ile hava gücümüzü arttırarak muharip uçaklarımızın daha uzun süre ve uzak mesafelerde görev icra etmesini sağlıyor' denildi.