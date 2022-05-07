Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi.
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Türk Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı NATO uçağına havada yakıt ikmali yaptı
NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından, NATO'nun AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı resmi hesabı paylaştı.
Bakanlık, havada yakıt ikmali yapılırken çekilen videoyu da paylaştı.
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Milli Savunma Bakanlığı tanker uçakların görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan tanker uçaklarla ilgili paylaşım yapıldı.
MSB'den yapılan paylaşımda, 'Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapan tanker uçaklarımız, havada yakıt ikmali desteği ile hava gücümüzü arttırarak muharip uçaklarımızın daha uzun süre ve uzak mesafelerde görev icra etmesini sağlıyor' denildi.
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Milli Savunma Bakanlığı, USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurlarına Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçakların eşlik ettiği anları paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, “Doğu Akdeniz’de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetleri’ne ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçaklarımız, hava eğitimi çerçevesinde başarılı bir uçuş gerçekleştirdi” denildi.
Türk pilotların gökyüzündeki paylaşımı tüm Türkiye'yi gururlandırdı.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan o görüntüler.
ABD uçak gemisinden havalanan uçaklara Türk uçakları eşlik etti
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de ABD Avrupa Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurlarına Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakların eşlik ettiği anları paylaştı.
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MSB muharip uçakların eğitim uçuşunu paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından muharip uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı. Gökyüzündeki eğitim uçuşunun yer aldığı videolu paylaşımda, 'Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan muharip uçaklarımız eğitim görevi icra etti.' ifadelerine yer verildi.