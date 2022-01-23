Ekonomi Navlungo lojistik ağını genişletiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Navlungo lojistik ağını genişletiyor

Yurtdışına ürün göndermek isteyen firmalara anında lojistik teklifleri üretip satın alma süreçlerini yöneten ve bünyesinde bugüne kadar 3 bin 500 firmaya hizmet veren Navlungo, müşterilerine sadece lojistik değil depolama hizmeti de vermek amacıyla 6 ülkede online olarak depolama ve e-ticaret fulfillment hizmeti veren Park Palet’i 50 milyon TL’ye satın aldı.

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Mustafa İlhan Yeni Şafak
​Navlungo lojistik ağını genişletiyor ​
Alp Çiçekdağı-İsa Korkmaz

Yurtdışına ürün göndermek isteyen firmalara anında lojistik teklifleri üretip satın alma süreçlerini yöneten ve bünyesinde bugüne kadar 3 bin 500 firmaya hizmet veren Navlungo, müşterilerine sadece lojistik değil depolama hizmeti de vermek amacıyla 6 ülkede online olarak depolama ve e-ticaret fulfillment hizmeti veren Park Palet’i 50 milyon TL’ye satın aldı. Satın alma ile birlikte Navlungo, 15’i yurt dışı olmak üzere 292 depoda büyük- küçük tüm işletmelere ihracat ve ithalat alanında; kargo, depolama ve e-ticaret fulfillment hizmetlerini tek panelden yönetme fırsatı sunacak. Navlungo bu hizmeti Parkpalet markası altında veriyor sağlayacak.

Navlungo Kurucu Ortağı İsa Korkmaz, yeni dönemde e-ticaret alanındaki markaların sipariş alması, siparişlerin hazırlanması, aldığı siparişlerin müşteriye iletilmesi ve iade sürecinde geçen tüm operasyonun tek bir sistem içerisinde toplanmasını sağlayacaklarının bilgisini verdi.

Parkpalet Ceo’su Alp Çiçekdağı ise, “Şu anda Almanya, İngiltere, Amerika, Hollanda ve Romanya gibi ülkelerde verdiğimiz fullfilment hizmetlerine yeni ülkeleri de ekleyerek büyümeye devam edeceğiz” dedi.

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