​Navlungo lojistik ağını genişletiyor ​

Yurtdışına ürün göndermek isteyen firmalara anında lojistik teklifleri üretip satın alma süreçlerini yöneten ve bünyesinde bugüne kadar 3 bin 500 firmaya hizmet veren Navlungo, müşterilerine sadece lojistik değil depolama hizmeti de vermek amacıyla 6 ülkede online olarak depolama ve e-ticaret fulfillment hizmeti veren Park Palet’i 50 milyon TL’ye satın aldı. Satın alma ile birlikte Navlungo, 15’i yurt dışı olmak üzere 292 depoda büyük- küçük tüm işletmelere ihracat ve ithalat alanında; kargo, depolama ve e-ticaret fulfillment hizmetlerini tek panelden yönetme fırsatı sunacak. Navlungo bu hizmeti Parkpalet markası altında veriyor sağlayacak.

Navlungo Kurucu Ortağı İsa Korkmaz, yeni dönemde e-ticaret alanındaki markaların sipariş alması, siparişlerin hazırlanması, aldığı siparişlerin müşteriye iletilmesi ve iade sürecinde geçen tüm operasyonun tek bir sistem içerisinde toplanmasını sağlayacaklarının bilgisini verdi.

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Parkpalet Ceo’su Alp Çiçekdağı ise, “Şu anda Almanya, İngiltere, Amerika, Hollanda ve Romanya gibi ülkelerde verdiğimiz fullfilment hizmetlerine yeni ülkeleri de ekleyerek büyümeye devam edeceğiz” dedi.

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