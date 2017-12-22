Ne zaman emekli olacağınızı SMS'le öğrenin

İlgili hatta SMS gönderiminden kısa bir süre sonra cevap geliyor. Cevapta kaç yaşında emekli olabileceğiniz, emekli olmak için kaç gün prim ödemeniz gerektiği ve kaç yıl sigortalı olmanız gerektiği bilgileri tarafınıza iletiliyor.
SMS İLE EMEKLİLİK SORGULAMA
Ne Zaman Emekli Olabilirim SMS Hizmeti’nden yararlanmak için aşağıdaki görseldeki gibi sms gönderimi sağlamalısınız. Görselde de belirtildiği üzere öncelikle cep telefonunuzun kısa mesaj yazma ekranına N yazmanız gerekiyor. Sonrasında boşluk bırakıp T.C. Kimlik Numaranızı yazmanız gerekiyor. İşe giriş tarihiniz GG.AA.YYYY formatında yazıp yine boşluk bırakarak 4A, 4B veya 4C hizmet kapsamından birini yazdıktan sonra mesajı 5502’ye göndermeniz gerekiyor.
ÖNERİLEN VİDEOLAR