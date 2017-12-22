Ne zaman emekli olurum? Emeklilik zamanını SMS ile sorgulama Ne zaman emekli olacağınızı SMS'le öğrenin Sosyal Güvenlik Kurumu en çok vatandaşların ne zaman emekli olacağına ilişkin soruların yoğunluğunu yaşıyor. Bu hesaplama işlemlerine çeşitli kolaylıklar sağlamaya devam eden SGK SMS ile de bu konuda vatandaşları bilgilendiriyor. SMS ile ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.

Haber Merkezi 22 Aralık 2017, 13:22 Son Güncelleme: 28 Aralık 2017, 14:48 Yeni Şafak