Net UYP açığı 298,3 milyar dolara geriledi

Foto/arşiv
TÜİK verilerine göre, eylülde 2022 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 1,4 azalışla 304 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,6 gerileyerek 602,4 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlandığı net UYP, eylülde eksi 298,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Rezerv varlıklar kalemi eylülde 2022 sonuna göre yüzde 5,1 azalışla 122,2 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi de yüzde 1,4 gerileyerek 119,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,1 artarak 46,4 milyar dolar oldu.
Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle eylülde 2022 sonuna göre yüzde 20,2 azalışla 163,3 milyar dolara geriledi.
Portföy yatırımları 96,6 milyar dolar oldu
Portföy yatırımları, eylülde 2022 sonuna göre yüzde 3,5 artarak 96,6 milyar dolara yükseldi.
Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 11,4 yükselişle 32,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku ise yüzde 7,3 düşüşle 1,2 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,7 artışla 43,9 milyar dolar oldu.
Bankaların toplam kredi stoku yüzde 7,7 artarak 60,2 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,8 azalarak 100,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.