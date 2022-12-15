New York borsası düşüşle açıldı: Faiz artırımın etkisi yeni güne yansıdı

New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,57 azalarak 33.773 puana geriledi.

SP 500 endeksi yüzde 0,92 azalışla 3.958,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,42 kayıpla 11.012,62 puana indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü faiz artırımının ardından Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının toplantılarından da çıkan faiz kararlarının etkisiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Fed, dün yılın son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltmişti.

Banka, her ne kadar faiz artırım hızını yavaşlatsa da projeksiyonlar; Fed üyelerinin federal fon oranına ilişkin tahminlerinin 2023 sonu için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e, 2024 için de yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e yükseldiğini ortaya koymuştu.

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Analistler, Fed'in gelecek yıl faiz artırımlarına devam edeceği ve 2024'e kadar politika faizinde indirim sürecinin başlamayacağına işaret etmesinin piyasalar tarafından "şahin" olarak algılandığını belirtti.

Fed'in ardından Avrupa ile İngiltere merkez bankaları da bugün faiz artırımına gitti.

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,50 ile Ekim 2008'den, Avrupa Merkez Bankası da (ECB) üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.

Merkez bankalarının "şahin" tutumları piyasalardaki resesyon endişelerini yeniden alevlendirdi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar, kasımda aylık bazda yüzde 0,6 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti.

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Analistler, "Efsane Cuma" ve "Siber Pazartesi" gibi alışveriş çılgınlığının yaşandığı günleri de içeren kasım ayında perakende satışlarda yaşanan düşüşün, yüksek enflasyon ve artan faiz oranları nedeniyle tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya işaret ettiğini belirtti.

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