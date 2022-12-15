FED faiz kararını açıkladı! Aralık 2022 FED faiz kararı ne oldu?

Aralık ayı Amerikan Merkez Bankası FED toplantısı için geri sayım sona erdi. FED Başkanı Jerome Powell liderliğinde toplanan FED toplantısında, faiz kararı açıklandı. Açıklamada, istihdam artışının son aylarda güçlü olduğu belirtilerek, işsizlik oranının ise düşük kalmaya devam ettiği aktarıldı.

FED faiz kararı ne oldu?

Fed beklentilere paralel bir şekilde 50 baz puanlık faiz artırımına gitti. ABD merkez Bankası (Fed) yılın son faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.25-4.50 aralığına çekti.

Kritik veri öncesi dün New York Fed tarafından yayımlanan anket sonuçları, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisinin yüzde 5,2'ye gerilediğini ortaya koydu.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell

Fed'in açıklamasında, "Enflasyon, salgınla ilgili arz ve talep dengesizliklerini, daha yüksek gıda ve enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarını yansıtacak şekilde yüksek kalmaya devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş ve ilgili olayların enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıya katkıda bulunduğu ve küresel ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturduğu kaydedilen açıklamada, enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olunduğu vurgulandı.

Açıklamada, para politikasının enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye çekecek kadar kısıtlayıcı bir duruş sergilemesi için federal fon oranı hedef aralığında devam eden artışların uygun olacağının öngörüldüğü yinelendi.

Bankanın açıklamasında, faiz artışlarının hızı belirlenirken para politikasındaki kümülatif sıkılaşmanın, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmelerin, ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı kaydedildi.

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Gelecek üç yıla ilişkin faiz tahminleri yükseltildi

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminlerinde gelecek üç yıl için artışa gitti.

Federal fon oranına ilişkin tahminler bu yıl sonu için yüzde 4,4'te bırakılırken, 2023 yılı için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e, 2024 için yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e ve 2025 için yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e çıkarıldı. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5 olarak korundu.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 5,4'ten yüzde 5,6'ya, 2023 için yüzde 2,8'den yüzde 3,1'e, 2024 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'e ve 2025 için yüzde 2'den yüzde 2,1'e yükseltildi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 4,5'ten yüzde 4,8'e, 2023 için yüzde 3,1'den yüzde 3,5'e ve 2024 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'e yükseltildi. Çekirdek enflasyon tahmini 2025 yılı için ise yüzde 2,1'de bırakıldı.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 0,2'den yüzde 0,5'e yükseltilirken, gelecek yıla dair büyüme beklentisi yüzde 1,2'den yüzde 0,5'e düşürüldü. Ülke ekonomisinin 2024'e ilişkin büyüme tahmini de yüzde 1,7'den yüzde 1,6'ya indirildi. ABD ekonomisinin 2025'te ise yüzde 1,8 büyüyeceği öngörüldü.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,8'den yüzde 3,7'ye düşürülürken, 2023 ve 2024 yılları için yüzde 4,4'ten yüzde 4,6'ya çıkarıldı. İşsizlik oranına ilişkin beklentiler 2025 yılı için ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,5'e yükseltildi.

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