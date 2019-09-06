Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı
DÜNYA EKONOMİSİ

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında Dow Jones endeksi 26.778,39 puan, Samp&P 500 2.979,25 puan, Nasdaq endeksi ise 8.125,58 puan seviyelerinde seyrediyor. Analistler, kötü gelen tarım dışı istihdam verisine karşın New York borsasının pozitif seyrini sürdürdüğüne dikkati çekerek, açıklanan veri sonrasında Fed'in tekrar faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini kaydetti.

Haber Merkezi AA
New York Borsası
New York Borsası

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artışla 26.778,39 puan, Samp&P 500 endeksi yüzde 0,11 kazançla 2.979,25 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 8.125,58 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre ABD'de ağustos tarım dışı istihdam 130 bin ile 3 ayın en düşük artışını gerçekleştirdi.

Analistler, kötü gelen tarım dışı istihdam verisine karşın New York borsasının pozitif seyrini sürdürdüğüne dikkati çekerek, açıklanan veri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tekrar faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini kaydetti.

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