New York borsası yükselişle açıldı New York borsasında Dow Jones endeksi 26.778,39 puan, Samp&P 500 2.979,25 puan, Nasdaq endeksi ise 8.125,58 puan seviyelerinde seyrediyor. Analistler, kötü gelen tarım dışı istihdam verisine karşın New York borsasının pozitif seyrini sürdürdüğüne dikkati çekerek, açıklanan veri sonrasında Fed'in tekrar faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini kaydetti.

Haber Merkezi 06 Eylül 2019, 16:57 Son Güncelleme: 06 Eylül 2019, 17:03 AA