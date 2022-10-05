Ekonomi Nijerya hükümeti Facebook, Instagram ve WhatsAppa dava açtı
DÜNYA EKONOMİSİ

Nijerya hükümeti Facebook, Instagram ve WhatsApp'a dava açtı

Nijerya hükümeti, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya, ülkede onaylanmamış reklam ürünleri sunmakla suçlayarak dava açtı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Nijerya hükümeti Facebook, Instagram ve WhatsAppa dava açtı
Nijerya, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya dava açtı

Nijerya Reklam Düzenleme Konseyinden (ARCON), yapılan açıklamada, Nijerya pazarlarındaki Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki reklamların, hükümet tarafından incelenmediği ve onaylanmadığı belirtildi.

ARCON'un, Meta'ya, ülkede onaylanmamış reklam ürünleri sunmakla suçlayarak başkent Abuja'daki Federal Mahkemede dava açtığına işaret edilen açıklamada, hükümetin, Meta'dan 30 milyar naira (yaklaşık 70 milyon dolar) tazminat talep ettiği kaydedildi.

Meta'nın devam eden reklam yayınının, federal hükümetin parasına mal olduğu savunulan açıklamada, "ARCON, Nijerya reklam alanında etik olmayan ve sorumsuz reklamlara izin vermeyeceğini yineler." ifadesi kullanıldı.

Ülkede defalarca sosyal medyayı düzenleme sözü veren hükümet, haziranda, yabancı sosyal medya şirketlerinin operasyonlarına rehberlik edeceğini söylediği taslak düzenlemeleri yayımlamıştı.

Düzenleme, firmaların, hükümetin ulusal güvenliğe aykırı olduğunu düşündüğü içerikleri kaldırmalarını gerektiriyor.

Prens Kral’ın ev sahibi oldu
DÜNYA
Prens Kral’ın ev sahibi oldu

ABD ve Güney Kore Kuzey Kore'nin en son füze fırlatmasına yanıt olarak Japon Denizi'ne dört füze fırlattı
DÜNYA
ABD ve Güney Kore Kuzey Kore'nin en son füze fırlatmasına yanıt olarak Japon Denizi'ne dört füze fırlattı
Cesedi derede bulundu

Cesedi derede bulundu

​Alzheimer hastası kadın 16 gündür kayıptı.
8 aylık Hayreddinsütten boğulacaktı

8 aylık Hayreddin
sütten boğulacaktı

​Bir saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Bakan Koca duyurdu: Skandal görüntüler sonrası özel hastanenin faaliyeti durduruldu

​37 yaş küçük eşini öldürdü: Katilin evinden çıkanlar şaşırttı.

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretamiz içerikler sunan program sonrası yeni gelişme.

​'Kullandıkları taktikleri biliyoruz' diyerek açık açık uyardı.

​WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor: Bir dönem sona erdi.

İki kentin 'kebap' rekabeti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.