|
Ekonomi

Nijerya'da Merkez Bankası Başkanı Emefiele yeniden gözaltına alındı

Nijerya'da yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen ve mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakılan eski Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele, yeniden gözaltına alındı.

07:38 . 26/07/2023 Çarşamba
AA
Godwin Emefiele

Godwin Emefiele

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya Devlet Güvenlik Servisi (DSS), Federal Mahkeme tarafından serbest bırakılan Emefiele'yi yeniden gözaltına aldı.


Emefiele, DSS memurlarının başka bir federal kurum olan Nijerya Islah Servisi (NCS) personeliyle gözaltı konusunda kavga etmesinin ardından tekrar yakalandı.


Ülkede yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen ve yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Godwin Emefiele, yasa dışı ateşli silah ve mühimmat bulundurma suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı.


Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Nicholas Oweibo, Emefiele'yi 20 milyon naira (yaklaşık 25 bin 500 dolar) kefaletle serbest bırakmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 9 Haziran'da Nijerya Merkez Bankası Başkanı Emefiele'yi görevden almıştı. Emefiele, 10 Haziran'da yurt dışına kaçmaya çalışırken DSS tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.


Emefiele'nin güvenlik gerekçesiyle yeni banknot tasarımı için yüklü miktarda harcama yapıldığı açıklamasında bulunmasına rağmen yeni basılan banknotların piyasada yeterli miktarda olmadığı iddia edilmişti. Bu durum, ülkede nakit sıkıntısına neden olmuştu.

Tinubu, seçim kampanyası sırasında yaygın nakit sıkıntısına yol açan CBN'nin yeni naira tasarım politikasının genel seçimleri engellemeye yönelik bir girişim olduğunu öne sürmüştü.




#CBN Başkanı Godwin Emefiele
#Nijerya
#yolsuzluk
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçında Tirana'yı ağırlayacak