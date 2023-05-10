|
Ekonomi

Nijerya'daki petrol sızıntısı için Shell'e yönelik açılan dava zamanaşımına takıldı

İngiltere Yüksek Mahkemesi, 2011'de Nijerya kıyılarında Bonga petrol sahasında meydana gelen petrol sızıntısı nedeniyle Shell'e karşı dava başvurusunu, "yasal sürenin aşıldığı" gerekçesiyle reddetti.

15:22 . 10/05/2023 Çarşamba
AA
Petrol sızıntısı sonrası 27 bin 800 Nijeryalı ve 457 yerel topluluğun temsilcileri, Shell'e dava açmak üzere harekete geçmişti

Petrol sızıntısı sonrası 27 bin 800 Nijeryalı ve 457 yerel topluluğun temsilcileri, Shell'e dava açmak üzere harekete geçmişti

Nijerya kıyılarının yaklaşık 120 kilometre açığındaki Bonga petrol sahasında 20 Aralık 2011'de en az 40 bin varil petrolün tankere transferi sırasında okyanusa sızması sonucu, bölgede yaşayan 27 bin 800 Nijeryalı ve 457 yerel topluluğun temsilcileri, Shell'e dava açmak üzere harekete geçmişti.


İngiltere Yüksek Mahkemesi, bugün açıkladığı kararında, Nijeryalıların başvurusunu, dava açmak için "çok geç" olduğu gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, dava açmak için yasal süre olan 6 yılın aşıldığını bildirdi.

Ayrıca, mahkeme davacıların "petrol sızıntısı nedeniyle devam eden sorunlar olduğu ve petrolün temizlenmediği" yönündeki iddialarını da reddederek, devam eden bir sorun olmadığına hükmetti.




#İngiltere Yüksek Mahkemesi
#Nijerya'da petrol sızıntısı
#Shell
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.