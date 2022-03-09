Nijerya'dan Türkiye'ye yatırım çağrısı: Bölgede petrol ve doğal gaz arayacak

Petrol Bakanlığı Medya ve İletişim Kıdemli Danışmanı Horatius Egua'nın yazılı açıklamasına göre, enerji araştırma kuruluşu Cambridge Energy Research Associates'in (CERA) Teksas'ta düzenlediği programda, Sylva ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar

TÜRK YATIRIMINA AÇIK

Bakan Sylva, görüşmede Nijerya'nın hidrokarbon sektöründe daha fazla Türk yatırımına açık olduğunu belirtti.

Sylva, Nijerya ve Türkiye arasındaki iş birliğinin çok önemli olduğunun altını çizerek, iki ülke ilişkilerinin enerji sektörü ve diğer ticaret alanlarına genişletilebileceğini vurguladı.

Uluslararası Petrol Şirketlerinin (IOC) Nijerya'dan çekilmesiyle iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için yeni yatırım fırsatları oluştuğuna işaret eden Sylva, şu ifadeleri kullandı:

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Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva

'TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK FIRSAT OLACAK'

"Artık Shell, ExxonMobil ve diğerleri gibi IOC karadaki varlıklarından ayrılmayı planladığına göre, Nijerya'da daha fazla yatırımla ilgilenen Türkiye'nin olasılıklarına bakıyoruz. Bu sektöre daha fazla yatırım yapılması Türkiye'nin Nijerya'daki yatırımlarına olan ilgisini artırması için büyük fırsat olacak."

Sylva, yeni Petrol Endüstrisi Yasası (PIA) ile petrol ve gaz yatırımı alanındaki mevzuatın kolaylaştırıldığını kaydederek, Bayraktar'a Nijerya'daki yatırımlardan iyi getiri sağlayacağına dair güvence verdi.

Bakan Yardımcısı Bayraktar da Türkiye'nin Nijerya'nın petrol ve doğal gaz sektörünün parçası olmasını sağlamak için Sylva'nın desteğini istedi.

Bayraktar, fırsat verildiği takdirde Türkiye'nin Nijerya'daki doğal gaz yatırımlarını artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

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FOTOĞRAF 8 Kanuni, Fatih ve Yavuz isimli sondaj gemilerinden sonra aktif olarak kullanılan Anadolu-01 Türkiye’nin ilk sondaj platformu olma özelliğini taşıyor. 2020 yılının Aralık ayından itibaren yaklaşık 1,5 yıldır kuyu sondaj projeleri kapsamında aktif olarak çalışıyor. Platform ilk olarak 1990 yılında açılmış olan 5 adet kuyunun kalıcı olarak terk edilmesi işlerini tamamladı. Daha sonra Silivri açıklarında doğal gaz depolama amaçlı kullanılacak olan 9 adet yönlü kuyunun sondaj işlemlerine başladı. Toplamda 9 adet 1600 metre ile 1950 metre arası derinliklerde sonlandırılacak olan kuyu açma işlemi yapılacak. Şu ana kadar 8 adet kuyuda 1300 metre derinliğe ve 1 adet kuyuda da 1700 metre derinliğe ulaşıldı. Platform Silivri açıklarında sondaj işlemleri sırasında havadan görüntülendi. Anadolu-01 isimli platforma daha açıklarda bulunan Aras Driller isimli sondaj platformu eşlik ettiği çekilen görüntülere yansıdı. Anadolu-01 isimli platform maksimum 90 metre su derinliği olan sığ sularda, 7600 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. Maksimum 14 metre dalga boyu ve 129 kmsaat rüzgar hızına kadar zorlu koşullarda çalışabiliyor. Anadolu-01, ilk ve tek Türk Bayraklı Jack-Up sınıfı Sondaj Platformu olma özelliğini de taşıyor. ME-ADS Petrol ve Jeotermal Sahaları firması, Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tesisi (Faz-III) Projesinin Sondaj İşleri gerçekleştiriyor. Anadolu-01 Jack-Up Sondaj Platformu, Petrol ve Doğal Gaz arama, üretim ve depolama sondajları ile daha önce açılmış kuyuların servis işlerinde kullanılabiliyor. Maksimum 113 personeli barındırabilecek kapasitede olan platform, 64.6 metre uzunluğunda, 64 metre genişliğinde, 7.9 metre yüksekliğinde bir güverteye sahip. Anadolu-01 6,561 gros ton ağırlığında. Türkiye’nin ilk sondaj platformu: Silivri açıklarında görüntülendi 01 Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama (Faz-III) Projesi kapsamında Silivri açıklarında Doğal Gaz depolaması için kullanılacak 9 adet yönlü kuyunun sondaj işlemlerine devam ediyor.

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FOTOĞRAF 13 Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak doğal gaz boru hattı giriş noktasından aralık ayı için günlük 5,5 milyon metreküp spot boru gazı ithalatı talep çağrısında bulunuldu. EPDK'nin işlettiği elektronik spot kapasite platformu üzerinden bugün yapılan yarışmada, Oil Refinery Center Petrol ve Petrol Ürünleri İthalatı İhracat Limited Şirketi, Gürbulak giriş noktasından aralık ayında toplam 170 milyon metreküp spot boru gazı ithalatı kapasitesi için rezervasyon hakkı kazandı. Böylece, Türkiye, İran-Gürbulak giriş noktasından ilk kez spot boru gazı ithalatı gerçekleştirecek. Söz konusu şirket, iletim şebekesi üzerindeki gerekli prosedürleri tamamlayarak 1 Aralık'ta ithalata başlayacak. Küresel piyasalarda gaz fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde Türkiye, İran-Gürbulak ve Azerbaycan-Türkgözü giriş noktalarından spot boru gazı ithalatı yaparak daha uygun maliyetli gaz tedarik etmeyi hedefliyor. EPDK tarafından 2019'da yürürlüğe konulan düzenlemeyle, uygun kapasite bulunan boru hattı giriş noktalarında aylık, çeyreklik ve yıllık dönemlerle spot boru gazı ithalatı için talep çağrıları yapılıyor. Spot boru gazı ithalatıyla Türkiye'nin daha uygun fiyat ve esnek koşullarda gaz tedariki sağlaması amaçlanırken, özel sektörün piyasa payının artması ve rekabetin de gelişmesi hedefleniyor. Uzmanlar Türkiye’de hem daha çok kaynaktan daha çok doğal gaz hem de daha fazla rekabet ile daha az maliyetli doğal gaz dönemi başlayacağının altını çiziyor. EPDK, eylülde yaptığı duyuruyla, 2022-2023-2024 yıllarını kapsayan dönem için Azerbaycan'dan spot boru gazı ithalatı yapılmasının önünü açmıştı. Gelecek yıl İran'dan olduğu gibi Azerbaycan'dan da spot boru gazı ithal edilecek. Türkiye'nin doğal gaz ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 4 milyar 281 milyon metreküp oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin \"Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu\"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 628 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 653 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.<br><br>Eylülde en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 2 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 888,3 milyon metreküple İran, 738 milyon metreküple Azerbaycan takip etti. Türkiye'de doğal gaz stok miktarı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artışla 2 milyar 863 milyon metreküp oldu.<br><br>Doğal gaz stokunun yüzde 88,9'unu 2 milyar 545 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 11,1'ini 317,6 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.<br><br>Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 5,5 azalış, LNG terminallerinde ise yüzde 162,1 artış gösterdi. Türkiye ile İran arasında bir ilk: Doğal gazda yeni dönem başlayacak Küresel piyasalarda gaz fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde Türkiye, İran-Gürbulak ve Azerbaycan-Türkgözü giriş noktalarından spot boru gazı ithalatı yaparak daha uygun maliyetli gaz tedarik etmeyi hedefliyor. Bu yönde ilk adım ise aralık ayında atılacak. Uzmanlar ise spot boru gazı ithalatı ile Türkiye'de hem daha çok kaynaktan daha çok doğal gaz hem de daha fazla rekabet ile daha az maliyetli doğal gaz dönemi başlayacağının altını çiziyor. BiP'te paylaş

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