Ekonomi Nitelikli üretime 2,7 milyar lira yatırım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Nitelikli üretime 2,7 milyar lira yatırım

Stratejik öneme sahip orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli ve milli imkânlarla üretilmesini amaçlayan "Üretimde Yapısal Dönüşüm" çağrısının değerlendirmelerinin tamamlandı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Nitelikli üretime 2,7 milyar lira yatırım
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Stratejik öneme sahip orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli ve milli imkânlarla üretilmesini amaçlayan "Üretimde Yapısal Dönüşüm" çağrısının değerlendirmelerinin tamamlandı. Makine sektörünün çağrıya yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 21 projeyi destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Varank, “Bu 21 projenin, Ar-Ge büyüklüğü 87 milyon 500 bin lira, üretime yönelik yatırım harcaması büyüklüğü 2 milyar 66 milyon lira ve toplam proje büyüklüğü de yaklaşık 2 milyar 700 milyon lira düzeyinde oluştu. Projelerin tamamlanması ile 5 yıl içinde 16 milyar 500 milyon lira düzeyinde ekonomik katma değer sağlanmasını öngörüyoruz. Desteklenecek 21 proje ile pek çok yenilikçi ürünün geliştirilecek ve kritik ham maddeler üretilecek” dedi.

BU SEKTÖRLERE ÖNCELİK

  • Destek kapsamında sikloid redüktör, ısı değiştirici eşanjör, CNC işleme tezgahları, sanayi tipi yuvarlak örgü makinesi, soğutma cihazı kompresörü, eksenel fanlar, sınai robotlar, enjeksiyon makinaları, çelikten sürgülü valflar, savunma sanayisine yönelik ürünler, alüminyum, bakır, nikel esaslı çeşitli kritik metal sanayi ürünleri gibi katma değeri yüksek kritik ürün ve teknolojilere yönelik yatırımlar yapılacak.
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