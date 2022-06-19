Nitelikli üretime 2,7 milyar lira yatırım

Stratejik öneme sahip orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli ve milli imkânlarla üretilmesini amaçlayan "Üretimde Yapısal Dönüşüm" çağrısının değerlendirmelerinin tamamlandı. Makine sektörünün çağrıya yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 21 projeyi destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Varank, “Bu 21 projenin, Ar-Ge büyüklüğü 87 milyon 500 bin lira, üretime yönelik yatırım harcaması büyüklüğü 2 milyar 66 milyon lira ve toplam proje büyüklüğü de yaklaşık 2 milyar 700 milyon lira düzeyinde oluştu. Projelerin tamamlanması ile 5 yıl içinde 16 milyar 500 milyon lira düzeyinde ekonomik katma değer sağlanmasını öngörüyoruz. Desteklenecek 21 proje ile pek çok yenilikçi ürünün geliştirilecek ve kritik ham maddeler üretilecek” dedi.

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