Nobel ödüllü iktisatçıdan dikkat çeken çıkış: Faiz artışları fiyatları yükseltiyor

Faizleri artırmanın arz tarafındaki problemleri çözmediğini belirten Columbia Üniversitesi Profesörü ve Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz, "Hatta daha da kötüleştirebilir çünkü arz sıkıntılarına yönelik daha fazla yatırım yapılması gerekir. Ancak faizlerin artırılması bu yatırımları zorlaştırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Stiglitz, şirketlerin iş hacmi kaybetmeden fiyatları artırabildiği “piyasa gücünün” ABD ve diğer ekonomilerde işaretlerinin görüldüğünü aktararak, standart faiz artışı öneren ekonomik modellerinin daha fazla enflasyona yol açabileceğini bildirdi.

ABD konut piyasasına atıfta bulunan Stiglitz, ev sahiplerinin yüksek faiz maliyetini kiracılara yansıtarak fiyat artışını beslediklerini belirtti.

Stiglitz, “Faiz artırmanın daha fazla gıda ve enerji üretimine ve arz sorunlarını çözmeye nasıl bir katkısı olabilir? Katkısı olacağını düşünmüyorum. Faiz artışı sorunların temeline inmiyor, durumu kötüleştirme riski barındırıyor.” ifadelerini kullandı.

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