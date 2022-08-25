Ekonomi Nobel ödüllü iktisatçıdan dikkat çeken çıkış Faiz artışları fiyatları yükseltiyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Nobel ödüllü iktisatçıdan dikkat çeken çıkış: Faiz artışları fiyatları yükseltiyor

''Faizleri artırmak arz tarafındaki problemleri çözmüyor. Hatta daha da kötüleştirebilir.'' diyen Columbia Üniversitesi Profesörü ve Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz, arz yönlü enflasyonu hafifletmek için faizleri çok agresif artıran merkez bankalarının fiyat artışlarını tetiklediğini savundu.

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Haber Merkezi AA
Nobel ödüllü iktisatçıdan dikkat çeken çıkış: Faiz artışları fiyatları yükseltiyor
Columbia Üniversitesi Profesörü ve Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz

Faizleri artırmanın arz tarafındaki problemleri çözmediğini belirten Columbia Üniversitesi Profesörü ve Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz, "Hatta daha da kötüleştirebilir çünkü arz sıkıntılarına yönelik daha fazla yatırım yapılması gerekir. Ancak faizlerin artırılması bu yatırımları zorlaştırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Stiglitz, şirketlerin iş hacmi kaybetmeden fiyatları artırabildiği “piyasa gücünün” ABD ve diğer ekonomilerde işaretlerinin görüldüğünü aktararak, standart faiz artışı öneren ekonomik modellerinin daha fazla enflasyona yol açabileceğini bildirdi.

ABD konut piyasasına atıfta bulunan Stiglitz, ev sahiplerinin yüksek faiz maliyetini kiracılara yansıtarak fiyat artışını beslediklerini belirtti.

Stiglitz, “Faiz artırmanın daha fazla gıda ve enerji üretimine ve arz sorunlarını çözmeye nasıl bir katkısı olabilir? Katkısı olacağını düşünmüyorum. Faiz artışı sorunların temeline inmiyor, durumu kötüleştirme riski barındırıyor.” ifadelerini kullandı.

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