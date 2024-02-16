Normalleşmeye ‘enerjik’ ivme

Mısır’la liderler seviyesine uzanan normalleşme enerji ile daha da hızlanacak. İki ülke, Doğu Akdeniz ve dünya enerji piyasasında etkili güç olacak. Yapılacak iş birliği imkânlarının Türkiye- Mısır ilişkilerine

yeni bir dönem açması beklenirken, Lübnan'a Mısır gazının aktarılması için kullanılan hattın önümüzdeki birkaç yıl içinde Türk şebekesine bağlanabileceği vurgulandı.

GAZ TAŞINMASI DAHA AZ MALİYETLİ OLACAK

Arap Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OAPEC) verilerine göre, iki ülkenin iş birliği ile Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının güvenli ve daha az maliyetli bir şekilde taşınmasının önemi ortaya koyuldu. 2011 yılında Mısır’dan Ürdün ve Suriye’ye uzanan Arap doğal gaz boru hattı Türkiye sınırlarının 100 kilometre yakınına dek gelmişti. Şu anda Lübnan’a Mısır gazının aktarılması için kullanılan hat, önümüzdeki birkaç yıl içinde Türk şebekesine bağlanabilir.

Ayrıca, Doğu Akdeniz’deki gaz aramalarındaki iş birliği iki ülkenin de çıkarına olacak. Türk şirketleri Mısır sularında hidrokarbon aramaları için ihalelere katılabilecek.

Mustafa Denizer.

Türk şirketlerinin Mısır'da yıllık cirosu 1,5 milyar dolar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, Mısır'da 3 milyar dolara yakın Türk yatırımı bulunduğunu belirterek, "Bu yatırımlar doğrudan 70 bin civarında, dolaylı olarak da 100 bin civarında istihdam sağlıyor. Bu yatırımlardan yıllık 1,5 milyar dolar ciro elde ediyoruz" dedi. Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ilişkilerde enerjinin önemli bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Denizer, iki ülke arasındaki ticaret hacminin gelecek 5 yıl içinde 15-20 milyar dolarlara ulaşmasının mümkün olduğunu dile getirdi. Denizer, Türk ürünlerinin Mısır'da önemli bir imajının olduğunu sözlerine ekledi.







