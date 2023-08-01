Nuh'un Ankara Makarnası ve distribütör şirket hakkında rekabet soruşturması sona erdi

Soruşturma heyeti temsilcisi, yapılan incelemeler ve tespitler sonucunda elde edilen bulguların, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildiğini belirterek, Nuh'un Ankara Makarnası tarafından ilgili Kanun maddesinin ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığından şirket hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını söyledi.

"Bununla birlikte, İs-Ra Gıda'ya yerel marketlere fiyat bildirirken bu fiyatın azami veya tavsiye niteliğinde olduğunu açık şekilde belirtmesi gerektiği yönünde görüş gönderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır"

"Bununla birlikte, İs-Ra Gıda'ya yerel marketlere fiyat bildirirken bu fiyatın azami veya tavsiye niteliğinde olduğunu açık şekilde belirtmesi gerektiği yönünde görüş gönderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır"

Daha sonra sözlü savunmalarını gerçekleştiren şirket temsilcileri, kanuna aykırı herhangi bir faaliyetlerinin olmadığını dile getirerek, şirketin rekabetçi bir sisteme sahip olduğunu ve yeniden satış belirlenmesi konusunda herhangi bir unsurun gerçekleşmediğini kaydetti.