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Ekonomi

Nuh'un Ankara Makarnası ve distribütör şirket hakkında rekabet soruşturması sona erdi

Rekabet Kurulunca, Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi ve Ticaret AŞ ve distribütörü İs-Ra Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı. İki şirket hakkında da idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı belirtildi.

12:21 . 1/08/2023 Salı
AA
Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, söz konusu şirketler hakkında alıcıların yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti sınırlayıcı anlaşma eylem ve kararlar" başlıklı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı.


Soruşturma heyeti temsilcisi, yapılan incelemeler ve tespitler sonucunda elde edilen bulguların, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildiğini belirterek, Nuh'un Ankara Makarnası tarafından ilgili Kanun maddesinin ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığından şirket hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını söyledi.


İs-Ra Gıda tarafından da Kanun'un ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığından şirket hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını vurgulayan temsilci,
"Bununla birlikte, İs-Ra Gıda'ya yerel marketlere fiyat bildirirken bu fiyatın azami veya tavsiye niteliğinde olduğunu açık şekilde belirtmesi gerektiği yönünde görüş gönderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır"
ifadesini kullandı.

Daha sonra sözlü savunmalarını gerçekleştiren şirket temsilcileri, kanuna aykırı herhangi bir faaliyetlerinin olmadığını dile getirerek, şirketin rekabetçi bir sisteme sahip olduğunu ve yeniden satış belirlenmesi konusunda herhangi bir unsurun gerçekleşmediğini kaydetti.


Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.



#Rekabet Kurulu
#Birol Küle
#Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi ve Ticaret AŞ
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