Nvidia dünyanın en değerli şirketi ünvanını aldı

9 günlük tatilde İstanbul’da turistlerin akın ettiği yerlerdeki mısırcı, simitçi ve işportacılar cirolarını ikiye katladı. Köfte ekmekçiler ise kazançlarıyla parmak ısırtıyor. Beyoğlu ve Şişli civarında köfte ekmek satan Ramazan Bodur, 120 liraya sattığı yarım porsiyon köfte ekmekten günde 12 bin lira ciro yaptığını söyledi.