Ocakta fiyatı en fazla artan ve düşen iki ürün

Ocak ayında fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 23,42 ile sağlık sigortası, yüzde 22,12 ile diğer kültür hizmetleri, yüzde 21,75 ile dişçilik ücreti, yüzde 20,36 ile dana eti, yüzde 18,38 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı ve yüzde 17,96 ile ilaçlar yer aldı.

Ocak ayında fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 23,42 ile sağlık sigortası, yüzde 22,12 ile diğer kültür hizmetleri, yüzde 21,75 ile dişçilik ücreti, yüzde 20,36 ile dana eti, yüzde 18,38 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı ve yüzde 17,96 ile ilaçlar yer aldı.

Geçen ay en fazla düşüşü ise yüzde 6,55 ile şehir gazı ve doğal gazda gerçekleşti. Bunu yüzde 4,64 ile çocuk giyim, yüzde 3,03 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 2,54 ile kadın giyim, yüzde 1,64 ile şeker, yüzde 1,03 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 0,94 ile erkek giyim, yüzde 0,46 ile diğer katı ve sıvı yağlar, yüzde 0,22 ile margarinde gerçekleşti. En az fiyat artışı ise 0,69 ile pirinçte görüldü.