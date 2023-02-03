Ocakta fiyatı en fazla artan ve düşen iki ürün

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetlerdeki artışı, yüzde 27,46 ile temel hastane hizmetleri, yüzde 25,17 ile bira, yüzde 23,83 ile taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığındaki artış izledi.
Geçen ay en fazla düşüşü ise yüzde 6,55 ile şehir gazı ve doğal gazda gerçekleşti. Bunu yüzde 4,64 ile çocuk giyim, yüzde 3,03 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 2,54 ile kadın giyim, yüzde 1,64 ile şeker, yüzde 1,03 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 0,94 ile erkek giyim, yüzde 0,46 ile diğer katı ve sıvı yağlar, yüzde 0,22 ile margarinde gerçekleşti. En az fiyat artışı ise 0,69 ile pirinçte görüldü.