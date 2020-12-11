TCMB tarafından Ekim 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 27 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 895 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ekimde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 146 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 270 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.

EKONOMİ Cari açık rakamı belli oldu

2 milyar 500 milyon dolarlık tahvil ihracı

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, eylül ayında bankalar 50 milyon dolar ve diğer sektörler 650 milyon dolar net borçlanma yaptı. Bu dönemde, genel hükumet de 2 milyar 500 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında ise yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 121 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 432 milyon dolar net artış kaydetti.

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EKONOMİ Cari açık 9 yılın en düşük seviyesinde

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ekim ayında bankalar 1 milyar 995 milyon dolar, genel hükümet 52 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 534 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde ise ekim ayında 4 milyar 183 milyon dolar net artış gözlendi.

EKONOMİ Merkez'den piyasaya 10 milyar lira

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2019 Ocak-Ekim 2020 Ekim 2020 Ocak-Ekim

A- CARİ İŞLEMLER HESABI 9.649 -273 -31.055

1. İhracat 150.817 17.219 134.743

2. İthalat 162.951 18.486 165.369

Mal Dengesi -12.134 -1.267 -30.626

3. Hizmet Gelirleri 54.132 3.622 27.344

4. Hizmet Giderleri 22.417 2.046 20.758

Mal ve Hizmet Dengesi 19.581 309 -24.040

5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 5.046 541 5.586

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6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 15.565 1.154 12.843

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 9.062 -304 -31.297

7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 587 31 242

B. SERMAYE HESABI 37 -1 -29

C. FİNANS HESABI -911 -2.852 1.537

8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.364 276 2.211

9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 7.440 303 5.373

10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 3.675 -139 -434

11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 1.375 2.756 -12.350

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11.1. Hisse Senetleri 62 -146 -5.803

11.2. Borç Senetleri 1.313 2.902 -6.547

12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 7.411 -1.309 -2.344

12.1. Merkez Bankası 0 0 0

12.2. Genel Hükümet 2 0 33

12.3. Bankalar 5.706 -4.823 -1.406

12.4. Diğer Sektörler 1.703 3.514 -971

13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.546 -1.379 4.873

13.1. Merkez Bankası 545 54 12.564

13.2. Genel Hükümet -1.026 -52 -530

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13.3. Bankalar -2.741 -1.930 -769

13.4. Diğer Sektörler 8.768 549 -6.392

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 10.597 2.578 -32.621

D. NET HATA VE NOKSAN -4.477 1.605 -5.830

GENEL DENGE -6.120 -4.183 38.451

E. REZERV VARLIKLAR 6.120 4.183 -38.451

14. Resmi Rezervler 6.120 4.183 -38.451

15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0