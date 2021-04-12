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Ekonomi Ödemeler dengesi verileri açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubat ayında 2 milyar 610 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 37 milyar 786 milyon dolar oldu.

Haber Merkezi AA
Ödemeler dengesi verileri açıklandı
Cari açık belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 233 milyon dolar artarak 2 milyar 610 milyon dolara yükseldi. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 37 milyar 786 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu gelişmede, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 122 milyon dolar artarak 2 milyar 65 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 984 milyon dolar azalarak 494 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışların 390 milyon dolar yükselerek 1 milyon 171 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmesi etkili oldu.

Aynı dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 466 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu hesapta, geçen yılın şubat ayında 2 milyar 442 milyon dolar fazla oluşmuştu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre 561 milyon dolar azalarak 393 milyon dolar oldu. Geçen yılın şubat ayında 131 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi ise bu yılın aynı ayında 132 milyon dolar net giriş kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 2,3 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Öte yandan, ocak ayına ilişkin cari işlemler açığı 1 milyar 867 milyon dolardan 1 milyar 815 milyon dolara revize edildi.

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