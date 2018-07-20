Ekonomi Öğretmen maaşları ne kadar?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2018 öğretmen maaşları

Öğretmen maaşları ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kadrolu öğretmenler enflasyon oranlarının açıklanması ile zamlı maaşları da belli oldu. Diğer kamu görevlilerine olduğu gibi öğretmen maaşlarına da 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olarak yüzde 5,69 oranında artış yapıldı. Peki kadrolu öğretmen maaşlarının derecelerine göre maaşları ne durumda? Tüm detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
2018 yılı öğretmen maaşları...
2018 yılı öğretmen maaşları...

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kadrolu öğretmenler enflasyon oranlarının açıklanması ile zamlı maaşları da belli oldu. Diğer kamu görevlilerine olduğu gibi öğretmen maaşlarına da 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olarak yüzde 5,69 oranında artış yapıldı.

Hükümet ve memur sendikaları temsilcileri arasında yürütülen memur maaş zammı görüşmelerinin ardından yeni zam oranları da belli oldu.

2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakereler sonucunda; 2018 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 3,5, 2019 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varıldığı açıklandı. Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödeneceği ifade edildi. Yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı olacak.

2018 Ocak öğretmen maaşları

Derece Hizmet yılı Aylık Net Maaş

1/4 27 3527 TL

1/3 26 3526 TL

1/2 25 3520 TL

1/1 24 3508 TL

2/3 23 3441 TL

2/2 22 3436 TL

2/1 21 3429 TL

3/3 20 3383 TL

3/2 19 3363 TL

3/1 18 3357 TL

4/3 17 3317 TL

4/2 16 3313 TL

4/1 15 3309 TL

5/3 14 3187 TL

5/2 13 3184 TL

5/1 12 3180 TL

6/3 11 3148 TL

6/2 10 3142 TL

6/1 9 3139 TL

7/3 8 3114 TL

7/2 7 3112 TL

7/1 6 3108 TL

8/3 5 3102 TL

8/2 4 3099 TL

8/1 3 3061 TL

9/3 2 3024 TL

9/2 1 3021 TL

9/1 0 3019 TL

  • Vergi indirimi veya İcra Kesintisi varsa bunlar da ayrıca hesaplanarak maaş son halini alır. Yukarıdaki maaş hesaplamaları yapılırken brüt maaştan %15 vergi dilimi+Damga Vergisi+SSK kesintisi yapılmış, daha sonra üzerine Asgari Geçim İndirimi (AGİ) eklenmiştir.

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