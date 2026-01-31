Okmeydanı’nda dönüşüm sevinci

İstanbul Beyoğlu’nda yürütülen Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ev ve iş yerleri hak sahiplerine teslim edildi. 4,42 hektar büyüklüğündeki alanda inşa edilen 21 blokta toplam 939 yeni bağımsız birim üretildi. Bu birimlerin 778'i konut, 161'i iş yerinden oluşuyor. 34 adedi 1+1, 674 adedi 2+1 ve 70 adedi ise 3+1 tipindeki konutların anahtarları teslim edildi. Ev ve iş yerleri yenilenen vatandaşların büyük ilgi gösterdiği törende izdiham yaşandı. İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz’ın da katıldığı törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un depreme hazırlanmasını ülke için bir beka ve varoluş meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına hızla devam edeceklerinin mesajını verdi.

DEPREME HAZIRLIK BEKA MESELESİ

Kurum, “İstanbul'umuz; her an deprem tehdidi ile yaşayan milyonlarca kardeşimize ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul'un depreme hazırlanması, bu ülke için bir beka meselesidir. Varlık-yokluk meselesi olarak gördüğümüzü her zaman ifade ediyoruz. Bu anlayışla hareket ediyor, şu anda her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Bugün İstanbul'un neresine giderseniz gidin, orada bizi görürsünüz. Üsküdar'dan Esenlere, Kartal'dan Beyoğlu'na hiçbir ilçemizi geride bırakmıyoruz” dedi.

BURADA BEYOĞLULU KARDEŞLERİM OTURACAK

Muhalefetin engellemelerine rağmen kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Kurum, “23 yıldır nasıl yaptıysak yine yapacağız. Hatırlayın, dediler ki ‘yapılamaz, bu proje bitirilemez. Okmeydanı'nda kentsel dönüşüm olmaz. Burada konutları yapacaklar, Katarlılara satacaklar’ dediler. Burada, Beyoğlulu kardeşim dışında bir tane adam yok. Burada yine Beyoğlulu kardeşlerimiz yaşayacak. Okmeydanı'nda yaşayan kardeşlerimiz yaşayacak. Burada yürüyüş yollarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle annelerimiz yavrularımız inşallah huzur içerisinde yaşayacak. Milletimizle nasıl deprem bölgesinde omuz omuza verdik 455 bin konutu bitirdiysek, bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konutu yaptık ve vatandaşımıza teslim ettiysek; aynı anlayışla, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ‘muhalefet belediyelerinde kentsel dönüşüm projelerinin engellendiği’ iddialarını da yalanladı.

İstanbul’un kuraları için bir araya geleceğiz

Konuşmasında 81 ilde hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi’ndeki kura sürecine ilişkin bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Burat Kurum, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin sosyal konutu milletimize kazandırmak için hızla çalışıyoruz. Şu ana kadar 35 ilimizde kuraları çektik; 127 bin hak sahibi kardeşimizi belirledik. Önümüzdeki günlerde İstanbul’un kuraları için yine bir araya geleceğiz, 100 bin sosyal konutun hak sahiplerini coşkuyla belirleyeceğiz. İstanbul’umuzda bir taraftan kiralık konutlarımız olacak, onun da sürecini ayrıca ilerleteceğiz” dedi.







