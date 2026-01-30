Kuveyt Türk Mobil’de 'Benim Köşem' ile araç ve konut işlemleri tek ekranda

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, mobil bankacılık deneyimini yeni bir boyuta taşıyacak “Benim Köşem” menüsünü Kuveyt Türk Mobil’e kazandırıyor. Araç ve konut odaklı ihtiyaçların tek bir ekrandan yönetilmesini sağlayacak kişisel alan, platform bankacılığı yaklaşımının önemli bir adımı olarak konumlanıyor.

Kuveyt Türk Mobil’de yer alan “Benim Köşem” ile müşteriler kendileri ve yakınlarına ait araç ve konutlarının finansal ihtiyaçlarını tek bir çatı altında yönetebiliyor. Uygulamanın ilk aşamasında “Aracım” ve “Konutum” ekranlarıyla işlem yapılacak. İlerleyen dönemlerde ise Kuveyt Türk Mobil yeni modüllerle çok amaçlı bir dijital platforma dönüşecek.

Araçla İlgili Tüm İşlemler “Aracım” Ekranında

Kuveyt Türk Mobil kullanıcıları, “Benim Köşem – Aracım” alanında araçlarının trafik sigortası ve kasko bilgilerini görüntüleyebiliyor, sigorta başvurusu yapabiliyor ve farklı firmalardaki poliçelerini de takip edebiliyor. Ayrıca HGS bakiye kontrolü, bakiye yükleme, işlem detayları inceleme, MTV ve trafik cezası ödemelerini de ekran üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca bankadan alınan araç finansmanı süreçleri de ekran üzerinden takip edilirken, dijital araç finansmanı başvuruları da yine mobil şube üzerinden yapılabiliyor. Benim Köşem “Belgelerim” alanına eklenecek ruhsat ve ekspertiz belgelerine de ihtiyaç anında hızlıca erişim imkânı bulunuyor. Başkası adına araç ekleme özelliğiyle, yakınlara ait araçların takibi de mümkün olabiliyor.

“Konutum” ile Evle İlgili İşlemler Tek Noktada

Kullanıcılar, “Benim Köşem – Konutum” alanında ise evle ilgili fatura ödemelerini kontrol edebiliyor ve otomatik ödeme talimatı verebiliyor. Kira ve aidat ödemeleri de tek noktadan yönetilebilirken konut sigortası işlem takibi, tapu ve kira sözleşmesi gibi önemli belgeleri de güvenle saklayabiliyor.



