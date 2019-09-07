Ekonomi Okul servisine Turkcellden akıllı çözüm
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Okul servisine Turkcell’den akıllı çözüm

Güçlü teknoloji altyapısı üzerinden sunduğu servislerle hayatı kolaylaştıran Turkcell, şirketlere ve kurumlara uçtan uca dijital çözümler sunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılının başladığı şu günlerde şirketin Araç İçi Kamera ve Rahat Takip kampanyaları, öğrencilerin daha güvenli yolculuk etmelerini amaçlayan İçişleri Bakanlığı’nın 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri konulu talimatında yer alan araç içi kamera ve araç takip sistemine ilişkin şartların yerine getirilmesini sağlıyor. Turkcell’in bu teknolojik çözümleri sayesinde okul servis şirketleri; araçlarının konumu, kullanım özellikleri ve araç içi kamera kayıtlarına erişerek güvenli bir trafik ortamı sağlanması için gerekli önlemleri alabiliyor. Böylece hem şoförlerin hem de öğrencilerin güvenliği sağlanarak ebeveynlerin içi rahat ediyor.

YENİ NESİL ÜRÜN

  • Ceyhun Özata
  • Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, yeni nesil ürün ve servisler ile kurumsal müşterilerin operasyonel verimliliklerini artırmaya yönelik uçtan uca çözümler sunduklarını belirterek, "Dijitalleşmenin hayatımızın her alanını dönüştürmeye ve kolaylaştırmaya başladığı günümüzde, yolculuk deneyimi de farklı bir boyuta taşınıyor. Bu alanda sunduğumuz yenilikçi çözümlerle öğrencilerimiz artık daha güvenli yolculuk yapabilecek” diye konuştu.

Ardıçlı’da dükkanların yüzde 80’i satıldı
EKONOMİ
Ardıçlı’da dükkanların yüzde 80’i satıldı
İSMEK yerine Halkevleri!

İSMEK yerine Halkevleri!

​İBB'deki yıkım furyası 3 milyon kişinin eğitim aldığı İSMEK'e uzandı.
Terörle mücadelededoktrin değişti

Terörle mücadelede
doktrin değişti

​Irak, Suriye ve Doğu Akdeniz'deki adımlar yeni dönemin habercisi.
HDP aileleri tehdit ediyor

HDP aileleri tehdit ediyor
Üniversiteliler<br>ev sahibi oluyor

Üniversiteliler
ev sahibi oluyor

​Faizlerin yüzde 1'in altına düşürülmesi velileri harekete geçirdi.
Ev taşıyacaklar dikkat

Ev taşıyacaklar dikkat

​Yeni bir eve taşınma masrafı 7500 TL'yi buluyor.
'Mülteci sayısına sınırlama gelecek'

'Mülteci sayısına sınırlama gelecek'

​New York Times, Trump'ın mülteci sayısına sınır getireceğini iddia etti.

Rusya'dan siyasi reklam uyarısı

Rusya'dan siyasi reklam uyarısı

​Rusya, seçim öncesi Google ve Facebook'u uyardı.
Johnson'a kötü haber

Johnson'a kötü haber

Lordlar, anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıyı onayladı.
Kandil'e hava harekatı

Kandil'e hava harekatı

​Irak'ın kuzeyine düzenlenen harekatta 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Kamyonetler kayboldu

Kamyonetler kayboldu

​Yenikapı'ya çekilen hizmet araçları göreve mi gönderildi?
Tarih açıklandı

Tarih açıklandı

Bakan Akar: Müşterek Kara Devriyesi 8 Eylül'de başlayacak.
Aksu: Gündemimiz şuan farklı

Aksu: Gündemimiz şuan farklı

​Yenikapı'daki makam aracıyla ilgili soruları geçiştirdi.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan hapis cezası verildi.
Annelerden HDP'li vekile sert tepki

Annelerden HDP'li vekile sert tepki

'Hem çocuklarımızı götürüyor hem de bizimle dalga geçiyorlar.'
Ne bir tehdittir <br>ne de bir blöftür

Ne bir tehdittir
ne de bir blöftür

Oktay, Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklamasını değerlendirdi.
Süper Lig'in <br>en genç takımı

Süper Lig'in
en genç takımı

​Transfer dönemi bitti, yaş ortalamaları güncellendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.