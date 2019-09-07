Okul servisine Turkcell’den akıllı çözüm

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılının başladığı şu günlerde şirketin Araç İçi Kamera ve Rahat Takip kampanyaları, öğrencilerin daha güvenli yolculuk etmelerini amaçlayan İçişleri Bakanlığı’nın 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri konulu talimatında yer alan araç içi kamera ve araç takip sistemine ilişkin şartların yerine getirilmesini sağlıyor. Turkcell’in bu teknolojik çözümleri sayesinde okul servis şirketleri; araçlarının konumu, kullanım özellikleri ve araç içi kamera kayıtlarına erişerek güvenli bir trafik ortamı sağlanması için gerekli önlemleri alabiliyor. Böylece hem şoförlerin hem de öğrencilerin güvenliği sağlanarak ebeveynlerin içi rahat ediyor.

YENİ NESİL ÜRÜN

Ceyhun Özata

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, yeni nesil ürün ve servisler ile kurumsal müşterilerin operasyonel verimliliklerini artırmaya yönelik uçtan uca çözümler sunduklarını belirterek, "Dijitalleşmenin hayatımızın her alanını dönüştürmeye ve kolaylaştırmaya başladığı günümüzde, yolculuk deneyimi de farklı bir boyuta taşınıyor. Bu alanda sunduğumuz yenilikçi çözümlerle öğrencilerimiz artık daha güvenli yolculuk yapabilecek” diye konuştu.