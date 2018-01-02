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2018'in resmi tatil günleri- Okullar ne zaman kapanacak?

Okullara tatil zamanı

Tatil planlarını son dakikaya bırakmak istemeyen vatandaşlar 2018 yılının resmi tatil günlerini şimdiden araştırmaya başladı. 2018 tatil açısından pek iç açıcı bir yıl olacak gibi görünmüyor. En yakın tatil ise okulların ara dönemi. 19 Ocak'ta başlayıp 5 Şubat'ta sona erecek sömestr tatili için planlar yapılmaya başlandı. Yaz dönemine gelen Kurban Bayramı ise 9 günlük tatiliyle şimdiden birçok kişinin tatil planlarını süslüyor... 2018 yılının resmi tatil günleri haberimizde...

Haber MerkeziYeni Şafak
Okullar 19 Ocak'ta kapanacak.
Okullar 19 Ocak'ta kapanacak.

2018 yılının ilk günlerini yaşarken vatandaşlar bu yıl kaç gün tatil yapacaklarını merak ediyorlar. Tatil sezonu başlamadan programlarını yapmaya başlayan birçok kişi, tatil planlarını son dakikaya bırakmak istemiyor. 2018’de uzun tatiller peş yaşanmayacak. Sömestr tatili 19 Ocak'ta başlayıp 5 Şubat'ta sona erecek. Ramazan Bayramı’nda 4 gün yapılacak tatilden iki buçuk ay sonra 9 günlük Kurban Bayramı tatili göze çarpıyor. Resmi tatiller arasına son olarak eklenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, pazar gününe denk geldiği için ekstra tatil olmayacak. Cumartesi günü kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ise ekstra bir tatil yapılmayacak.

SÖMESTR TATİLİNE AZ KALDI

Milyonlarca öğrenci ve öğrenci velisini ilgilendiren konu sömestr tatili. Okullar 19 Ocak'ta kapanacak 5 Şubat'ta tekrardan açılacak. Yani öğrenciler ve öğretmenler için, 15 günlük bir tatil söz konusu.

RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan Bayramı tatilinde uzun bir tatil gözükmüyor. Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü haftasonu olan 3.5 günlük bir tatille yetinmek zorunda.

EN UZUN TATİL KURBAN BAYRAMI

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018’de de Kurban Bayramı’nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı’nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı’nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER LİSTESİ

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

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