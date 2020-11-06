'OlduBil' ile 1 milyon kullanıcı hedefliyor

Limak Müşteri Çözümleri, ilk markası OlduBil’i kullanıcıların hizmetine sundu. OlduBil, mobil uygulaması ile banka hesabı olmasa bile herkese 7/24 para gönderip alma, tüm işyerlerinde ve internette güvenli alışveriş yapma, online fatura ödeme ve taksitlendirme gibi pek çok imkânı bir arada sunuyor. Uygulamanın kullanıcıları, tüm işyerlerinde ve internette güvenle ödeme yapma ve anlaşmalı işyerlerinde herhangi bir üst sınır olmadan anında nakit iadesi kazanma gibi avantajlardan yararlanabilecek.
Ücretsiz kolay kayıt
- Sadece ad-soyad ve telefon numarası girerek bir dakikadan daha kısa sürede ücretsiz kayıt olunabilen OlduBil mobil uygulaması ile kullanıcılar, Mastercard lisanslı bir sanal karta anında sahip olabiliyor. Mobil uygulamanın tanıtım toplantısında konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, OlduBil’i sadece yenilikçi bir finansal ödeme aracı olarak değil, hayatı kolaylaştırmak için pratik çözümler sunan dijital bir müşteri hizmet platformu olarak konumladıklarını söyledi. Limak Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Üyesi Birol Ergüven ise, ilk yıl 100 bin kullanıcı ,3 yılın sonunda da 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.