'OlduBil' ile 1 milyon kullanıcı hedefliyor

Limak Müşteri Çözümleri, ilk markası OlduBil’i kullanıcıların hizmetine sundu. OlduBil, mobil uygulaması ile banka hesabı olmasa bile herkese 7/24 para gönderip alma, tüm işyerlerinde ve internette güvenli alışveriş yapma, online fatura ödeme ve taksitlendirme gibi pek çok imkânı bir arada sunuyor. Uygulamanın kullanıcıları, tüm işyerlerinde ve internette güvenle ödeme yapma ve anlaşmalı işyerlerinde herhangi bir üst sınır olmadan anında nakit iadesi kazanma gibi avantajlardan yararlanabilecek.

EKONOMİ Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı denize iniyor

Ücretsiz kolay kayıt