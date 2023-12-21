Olimpiyatın tekstil ürünleri Türkiye'den

E-ticaret platformu Trendyol,Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) resmi 'E-ticaret Hizmetleri Partneri olduğunu açıkladı. Şirketin bilgilendirmesine göre iş birliği, Türkiye’yle birlikte, Avrupa ülkelerini de kapsayacak. “E-Ticaret Hizmetleri Partnerliği”ne ek olarak Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile, t-shirt, polo yaka t-shirt, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, balıkçı şapkası, plaj havlusu ve bez çanta ürünlerinden oluşacak olimpiyata özel bir koleksiyon için de ayrı bir anlaşma imzaladı. Bu özel koleksiyon, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da da Trendyol uygulaması üzerinden uluslararası satışa açık olacak.

YERLİ ÜRETİCİNİN GÜCÜ GLOBALE

Yerli ürün ve üreticileri tüm dünya ile buluşturma hedeflerinde Olimpiyatların önemli bir viraj olduğunu açıklayan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, yerli ürün ve üreticileri yurt dışına taşıma hedefi taşıdıklarını söyledi. “Ülkemizin dünya standartlarındaki üretim gücünü ve kalitesini farklı coğrafyalarla tanıştırmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz" diyen Çetin, "Anadolu’daki yerli üreticilerimizin ürünlerini Olimpiyat tutkunlarıyla buluşturmak bizim için gurur kaynağı. Global arenada üreticilerimizle birlikte ülkemizi temsil etmekten ve onların ürünlerini dünya ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” ifadesini kullandı.

SPORA DESTEĞE DEVAM

Çağlayan Çetin, Trendyol’un 2021 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi destekçileri arasında yer aldıklarını hatırlattı. Çetin, “Türkiye Voleybol Milli Takımları ile birlikte Futbol Milli Takımları sponsorluklarımız devam ediyor. Bu yıl depremden etkilenen Hatay’ın gururu olan Atakaş Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü’nün lige dönmesini sağlamak için destek verdik” dedi.

GENİŞ KİTLELERE TANITIM FIRSATI

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Televizyon ve Pazarlama Hizmetleri Genel Müdürü Anne-Sophie Voumard, şunları söyledi: “Trendyol'un Türkiye’deki tasarım ve üretim yeteneklerini kullanarak Olimpiyat Giyim Koleksiyonu’nu, olimpiyat tutkunları yanında geniş kitlelere ulaştıracak olmasından çok memnunuz. Bu anlaşmanın, sponsorlarımızdan Alibaba’nın iş ortağı olduğu bir kuruluş ile gerçekleşmesi dolayısıyla ayrıca mutluluk duyuyoruz.”







