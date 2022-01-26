Omicron'a rağmen reel sektörde sipariş ve yatırımlar artıyor

Küresel ekonomide süper varyant ‘omicron’ tehdidine karşın reel sektörün, üretim, iç piyasa ve ihracat siparişleri bakımından yeni yılda güveni arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayisinde bin 736 iş yeriyle yapılan ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta bir önceki aya kıyasla 1,1 puan azalışla yüzde 77,6’ya indi. Yıllık bazda ise yüzde 2,2 artış kaydetti.

YATIRIMA HARCAMA

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) de ocakta bir önceki aya kıyasla 3,4 puan artarak 109,5 seviyesine çıktı. Söz konusu endeksi, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler artış yönünde etkiledi.

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Gelecek üç aya yönelik, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarı artış gösterdi. Gelecek üç ayda istihdam ve 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler de güçlendi.

Hammadde sıkıntısı

İktisadi Yönelim Anketine katılan iş yerlerinin yüzde 52,6‘sı üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 12,7‘si ham madde ve ekipman yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti.

Hizmette artış var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre, ocak ayında mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 yükselirken, inşaat sektöründe yüzde 5 düştü.