Önce burs sonra iş

Üretim, istihdam ve ihracatta Türkiye ekonomisinin lokomotifleri olan hazır giyim, tekstil ve deri sektörleri, tekstil mühendisliğinin algısını yükseltmek için önemli bir çalışma başlattı. Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ile Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, kapsamında Anadolu ve Fen Lisesi rehber öğretmenleri ve okul müdürleriyle tanıtım semineri düzenledi. Üç ihracatçı birliği, Yüksek Öğretim Kurumu ile imzalanan protokolün ardından 'Tekstil Mühendisliği Oku Geleceğini Doku' sloganı ile İstanbul’daki rehber öğretmenlere, tekstil mühendisliğini tercih edecek öğrencilere sağlanacak avantajları ve fırsatları anlattı.

ALGIYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN İL İL GEZDİLER

Mustafa Gültepe ve Ahmet Öksüz

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, ekonomik koşullar ve buna bağlı gelişen dünya görüşünün öğrencilerin üniversite tercih ederken yaptıkları önem sırasını yıllar içerisinde değiştirdiğini ve bunun sonucu olarak da eskiden Tıp Fakültesi’ne girebilecek puanları alan öğrencilerin okuduğu tekstil mühendisliği bölümlerinin puanlarının ve sıralamalarının gerileyip kontenjanların boş kaldığını kaydetti. Öksöz, bu durumun Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan tekstil sektörü için kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

EYLEM PLANI HAZIRLADIK

Öksüz, “Bu durumu değiştirebilmek için Türkiye’yi ihracatla tanıştıran ve sanayileşmenin ilk adımı olan sektörümüzün geleceği için çalışmalarda bulunma sorumluluğuyla adım atmaya karar verdik. Bu doğrultuda tekstil mühendisliğine karşı oluşan negatif algıyı değiştirmek için son 1,5 yıldır çok yoğun bir gayret sarf ettik. Üniversitelerimiz, ihracatçı birliklerimiz ve TTSİS ile çeşitli çalıştaylar düzenleyerek bir eylem planı hazırladık” dedi.

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TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ SEÇENE ASGARİ ÜCRET KADAR BURS

Bu yoğun çabalar sonucunda 10 Nisan 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığının projeyi onayladığını ve YÖK ile imzaların atıldığını ifade eden Öksüz, "Üniversite sınavında Tekstil Mühendisliği bölümünü seçenlere burs vermeye başlıyoruz. Bunun için öncelikli şartımız tekstil mühendisliğinin öğrencinin ilk 5 tercihinden birisi olması. Sınavda ilk 20 bine girenlere net asgari ücret kadar burs vereceğiz. 20-50 bin arasında olanlar net asgari ücretin yüzde 70’i, 50-80 bin arasındaki adaylar ise net asgari ücretin yüzde 50’si tutarında karşılıksız burs imkânından yararlanacak. Üstelik bu burs öğrenim hayatları boyunca devam edecek ve tamamen karşılıksız olacak. Dileyen öğrencilerimize de 5 yıl süreyle iş garantisi vermeyi taahhüt ediyoruz” diye konuştu.

BÜYÜK DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLAYAN BİR SEKTÖR

Sektörün 15.7 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla ülkeye en fazla net döviz girdisi sağlayan sektör olduğuna işaret eden Öksüz, bunun yanında 1 milyon kişiye istihdam sağladığını belirtti. Öksüz, şöyle devam etti: "Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörleri deyim yerindeyse ülkemizi Şampiyonlar Liginde temsil ediyor. Bu başarıyı zamanında Tekstil Mühendisliğini tercih eden nitelikli gençlerimiz ile birlikte yakaladık.”

Yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe de tekstilde Türkiye’nin gücüne işaret ederek hazır giyim, tekstil ve derinin 2018’i toplamda 28 milyar dolar ihracat ile kapattığını hatırlattı. Gültepe, Türkiye’nin katma değerli üretimde ve ihracatta da iddialı olduğunu kaydetti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Avcı da tekstil sektörünün ülke ekonomisine kazandırdığı yüksek katma değer, istihdam imkanları ve ihracatına dikkat çekti.