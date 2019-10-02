Ekonomi Öncelik gençlere
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Öncelik gençlere

Bakan Albayrak’ın açıkladığı 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı’nın sloganı olan ‘değişim’ istihdamda da kendini gösterecek. Yılda sağlanacak ortalama 1 milyon 80 bin istihdamla işsizlik oranının 2022’de yüzde 9,8'e çekilmesi hedefleniyor. Yeni dönemde işe yerleştirmede öncelik gençlerde olacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı’nın sloganı olan ‘değişim’ istihdamda da kendini gösterecek. Bu yılın ikinci yarısında başlayan ekonomideki iyileşmeyle, yılsonuna kadar işgücü piyasasının da kademeli olarak toparlanması öngörülürken, açıklanan program döneminde istihdamın yılda ortalama 1 milyon 80 bin artması ve işsizlik oranlarının da 2022’de 9,8 seviyesine inmesi bekleniyor. Bu doğrultuda Milli İstihdam Seferberliğini destekleyici adımlar atılacak.

Bakan Albayrak hafta başında 2020-2021-2022 Yeni Ekonomi Programı'nı açıklamıştı.

MESLEK KURSLARINA YENİ DİZAYN

Yeni Ekonomi Programıyla, İŞKUR’un önemli uygulamalarından birisi olan meslek kursları da yeniden şekillendirilecek. Bu yıl ağustos ayı itibariyle 80 bin işbaşı eğitimi, girişimcilik ve mesleki eğitim kursu düzenlenirken, 379 bin kişi programlardan faydalandı. Önümüzdeki dönemlerde ise bu kurslar, özel sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek. Kurslara katılanlara işgücü piyasasında talep edilen beceriler kazandırılacak.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM AZALACAK

Kayıt dışı istihdamın azaltılması amacıyla, veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Yüksek kayıt dışılığın olduğu inşaat ve tarım gibi sektörlerde öncelikli olmak üzere rehberlik edici denetimler artırılacak.

İstihdam teşviklerinin etki analizi yapılarak, teşviklerin ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanması sağlanacak. Hükümet hali hazırda, asgari ücret desteğiyle 500’ün üzerinde sigortalı çalıştıran işyerine 101 lira, 500’ün altındakilere de 150 lira destek veriyor. Ayrıca 2020’nin sonuna kadar ilk defa işe alınacak çalışanın sigorta ve vergi giderleri devlet tarafından karşılanacak. Yine kadın ve gençlere özel destek verilerek, işsiz olanların istihdam edilmesi için işverenlerin SGK işveren payları İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor.

DİJİTALDE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ

Dijital ekonomide nitelikli iş gücü ihtiyaçlarının karşılanması için de adımlar atılacak. Gelişen sanayinin gerekliliklerine bağlı olarak ortaya çıkacak yeni mesleklerde, iş gücünün yetiştirilmesi için kurs ve programlar düzenlenecek. Mesleki Yeterlilik Kurumu da geleceğin mesleklerine kazandıracağı yeterlilik belgesiyle çalışmak isteyenlere destek verecek.

GENÇLERE İŞ YÖNLENDİRMESİ

Genç işsizliğin azaltılması için, istihdam imkânları arttırılacak. Gençlerin istihdam piyasasında talep edilen mesleklere yönlendirilmesi için eğitim ve sertifika programları düzenlenecek. Gençlerin, iş hayatına atılmalarında en büyük yardımcısı niteliğinde olan İşe İlk Adım Projesi daha kapsamlı uygulanacak. Proje kapsamında gençler, belirli süre zorunlu iş başı eğitimine tabii tutulacak ve ardından işverenin onayıyla bir buçuk yıl istihdamda kalmaları sağlanacak. Ek olarak üniversitelerde kurulan kariyer merkezleri de gençlerin niteliklerine göre iş yönlendirmesi yapacak.

  • İNŞAAT SEKTÖRÜ YEP'LE CANLANACAK
  • Yeni açıklanan YEP ile inşaat sektöründeki durgunluğun önüne geçmek amacıyla tamamlanmaya yakın inşaat projelerine finansman desteği sağlanacak, böylece durgunluk kaynaklı istihdam kayıpları azaltılacak. Kredi Garanti Fonu, bankaların talep ettiği tür veya nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişimde zorlanan firmalara, sektör odaklı ve bankalarla adil risk paylaşımı esasını gözeterek kefalet sağlayacak. Veri kaynaklarından fayda sağlanmasına yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi amacıyla Büyük Veri ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulacak.

  • HER DOĞAN ÇOCUĞA HESAP AÇILACAK
  • YEP'e göre, yeni tarımsal destekleme modeli ile üretim ve verimde artış sağlanacak. Et arzını ve fiyat istikrarını güven altına almak için üretim ve verimlilik artırılacak. Türkiye'de finansal istikrarın güçlendirilmesi amacıyla tasarrufları artırarak sermaye piyasaları için kaynak oluşturacak çalışmalar yapılacak. Yeni Ekonomi Programı kapsamında, aralarında her doğan çocuğa bir banka veya katılım finans şirketi hesabı açılması, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin hayata geçirilmesi için sosyal tarafların mutabakatıyla adımlar atılacak.

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