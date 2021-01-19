Ekonomi Önemli havalimanlarını geride bırakarak zirveye oturdu İstanbul Havalimanı Avrupanın en fazla yolcu ağırlayan havalimanı oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Önemli havalimanlarını geride bırakarak zirveye oturdu: İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en fazla yolcu ağırlayan havalimanı oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle sefer ve yolcu sayılarının azalması havacılık sektörüne büyük darbe vururken, İstanbul Havalimanı yolcu sayısı sıralamasında Avrupa’nın önemli havalimanlarını geride bırakarak zirveye oturdu. İstanbul havalimanı 23.4 milyon yolcu sayısı ile geçen yıl Avrupa’nın en fazla yolcu ağırlayan havalimanı oldu.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Geçtiğimiz yıl 23.4 milyon yolcu ile Avrupa’da en çok yolcu ağırlayan havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nı 22.1 milyon yolcu ile Londra Heathrow, 22.1 milyon ile Paris Charles de Gaulle izledi. Amsterdam Schiphol Havalimanı ise 20.9 milyon dördüncü sırada yer aldı. Almanya’nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı ise 18.8 milyona geriledi.

İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar kesintisiz devam ediyor
GÜNDEM
İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar kesintisiz devam ediyor

Sertifikayı alan ilk havalimanı olmuştu

Salgın döneminde aldığı önlemlerle ön plana çıkan ve geçen yıl 23 milyon 409 bin 132 yolcu ağırlayarak listenin başında yer alan İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 24 Temmuz’da başlatılan ’Havalimanı Sağlık Akreditasyonu’ programı kapsamında verilen sertifikayı dünya alan ilk havalimanı olmuştu.

İstanbul Havalimanı 'Dünyanın en iyi havalimanları' anketine aday gösterildi
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı 'Dünyanın en iyi havalimanları' anketine aday gösterildi
Abone Ol Google News
23 Ocakta denize iniyor

23 Ocak'ta denize iniyor

Mavi Vatan'ın bekçisi Türkiye'ye güç katacak.
Bir ülkeye sadece 25 doz

Bir ülkeye sadece 25 doz

​Dünya Sağlık Örgütü'nden 'aşı tedarikinde eşitsizlik' tepkisi.
Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Balıkta<br>bu hilelere dikkat

Balıkta
bu hilelere dikkat

​Ağır ve parlak durması için akılalmaz yöntemler...

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

​Bizde pes etme kavramı yok, inandığım şeyi başarmak için sonuna kadar giderim

İlk teslimat için geri sayım başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.