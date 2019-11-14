Online alışverişte kredi imkanı

Bu kapsamda Hepsiburada üzerinden yapılan alışverişlerde DenizBank hesabı olsun olmasın herkes, ihtiyaç anında şubeye gitmeden ve herhangi bir ek masraf ödemeden anında online kredi imkânından faydalanabiliyor.

HAYATI KOLAYLAŞTIRIYORUZ

Ayrıca DenizBank’tan ilk kez kredi kartı çıkaracak müşterilere ilk iki alışverişte 50’şer TL indirim de sunuluyor. Tüketiciler, Hepsiburada üzerinden 750-15 bin TL arasındaki alışveriş sepetlerini oluşturduktan sonra harcamaları için DenizBank tarafından 7 gün 24 saat sunulan Online Alışveriş Kredisi seçeneğinden faydalanabiliyor.

İş birliğinin imza töreninde konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, DenizBank olarak bankacılıktaki birikimlerini, insan ile teknoloji arasında köprü kurmak için kullandıklarını belirterek, "Kendimize 'Yarının müşterisi ne ister' diye soruyor, teknolojinin artan imkanlarını günlük yaşamın parçası haline getirerek müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Giderek artan ivmesiyle ülkemizde önemli bir potansiyeli barındıran e-ticaret alanında bugün önemli bir adım atıyor, Hepsiburada ile alışveriş deneyimini daha rahat hale getiriyoruz." yorumunu yaptı.

FİNANSAL ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ ise, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre platformu sürekli yenilemeyi, sundukları ürün ve hizmetleri genişletmeyi sürdürdüklerini aktararak, şunları kaydetti: "Hayata geçirdiğimiz her iş birliğiyle amacımız müşterilerimize aradıkları her şeyi evlerinin konforunda, kolaylıkla bulabilecekleri, uçtan uca mükemmel bir online satın alma deneyimi sunmayı sürdürmek. Aynı zamanda müşterilerimizi ihtiyaçlarını ertelemeden istedikleri ürünlerle hızlı bir şekilde buluşturmak bizim için çok önemli. Bu bakış açısıyla da bir yandan ürün çeşitliliği sunarken öte yandan da bu çeşitliliği müşterilerimize en uygun finansal çözümlerle sunmak için çalışıyoruz."