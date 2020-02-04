Online vefat ilanı sitesi yayında

Dijital dönüşüm sayesinde günümüzde artık sadece iş süreçlerinde değil, günlük hayat ve sosyal yaşamda da bilgiye hızla ulaşarak; para, zaman ve en önemlisi emeği doğru yöneterek tasarruf etmek mümkün. Online vefat ilanı sitesi www.vefatbilgisi.com kullanıcıların bu en zor zamanlarda halletmesi gereken işleri birkaç dakika gibi çok kısa sürede düşük maliyetlerle sonuçlandırarak, asıl zaman ve emeklerini acilen çözmeleri gereken konulara ayırmalarını sağlıyor. Aynı zamanda yapılması gerekenler konusunda da içerik sağlıyor.

DOĞRU VE GÜNCEL BİLGİ PAYLAŞIMI

Vefatbilgisi.com klasik anlamdaki vefat ilanlarına göre kullanıcısı ile ilanın hedef kitlesine çok farklı hizmet ve işlevler sunuyor. Klasik vefat ilanlarında bulunmayan çeşitli işlevleri de bünyesinde barındırıyor. Platformun kurucusu Taylan Dedeoğlu, “Dijital dönüşümün doğal bir süreci olarak, hayatın acı fakat göz ardı edilmesi mümkün olmayan vefat gerçeğinin de bu süreçteki yerini alması gerekliliği üzerinden yola çıkarak bu hizmeti oluşturduk. Kullanıcılar açısından en büyük faydası düşük maliyetli olması ve hedef kitleye erişim konusunda hiçbir kısıtının olmaması. Kullanıcılar ilanlarını anında tüm dünyayla paylaşmış oluyor. Tercih ettikleri platformdan da anında doğru bilgiyi paylaşıyorlar. Katılmak isteyenlere, doğru ve en güncel bilgiye kolaylıkla ulaşma imkanı sağlanıyor” dedi.