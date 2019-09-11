Ekonomi OPECin ham petrol üretimi ağustosta arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

OPEC'in ham petrol üretimi ağustosta arttı

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ağustosta bir önceki aya göre 136 bin varil artışla yaklaşık 29,7 milyon varil oldu. Ağustos ayında OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi ise günlük 700 bin varil artarak 69 milyon 500 bin varil oldu.

Haber Merkezi AA
OPEC ham petrol üretimini açıkladı.
OPEC ham petrol üretimini açıkladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi ağustosta bir önceki aya oranla 136 bin varil artarak yaklaşık 29 milyon 740 bin varile çıktı.

OPEC'in ağustos ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 830 bin artışla yaklaşık 99 milyon 240 bin varile yükseldi.

  • Ağustos OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 700 bin varil artarak 69 milyon 500 bin varil oldu.

OPEC

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla 136 bin varil artışla 29 milyon 740 bin varile yükseldi. Bu dönemde OPEC'in, toplam küresel petrol arzı içindeki payı yüzde 30 olarak belirlendi.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Suudi Arabistan, Nijerya ve Irak oldu.

Suudi Arabistan'da günlük üretim 118 bin varil artışla 9 milyon 805 bin varile yükseldi. Nijerya'da günlük ham petrol üretimi 86 bin varil artarak 1 milyon 866 bin varile, Irak'ta 43 bin varil yükselişle 4 milyon 779 bin varile çıktı.

Ağustosta günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş Venezuela, İran ve Libya'da yaşandı.

Venezuela'da günlük üretim 43 bin varil gerileyerek 712 bin, İran'da 24 bin varil azalarak 2 milyon 194 bin, Libya'da ise 21 bin varil düşüşle 1 milyon 56 bin varile indi.

REKLAM

Küresel petrol talebi

OPEC, 2019 yılı için küresel petrol talebini aşağı yönlü revize etti. OPEC'e göre küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla göre 1 milyon 20 bin varil artışla günlük 99 milyon 840 bin varil olacak. Böylece küresel petrol talebinde bir önceki aya göre 80 bin varil azalış gerçekleşti.

OPEC ülkelerinin 2019'daki günlük ham petrol talebinin ise 30 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

Öte yandan, dünya genelinde ağustosta 32 petrol sondaj kulesi işletmeden çıktı. Böylece toplam kule sayısı 2 bin 362 oldu. Bu kulelerden 580'i OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

Jack Ma Alibaba'dan rock konseriyle emekli oldu
EKONOMİ
Jack Ma Alibaba'dan rock konseriyle emekli oldu

ABD'li Bakan Ross: Türk firmalarına yardımcı olmalıyız
EKONOMİ
ABD'li Bakan Ross: Türk firmalarına yardımcı olmalıyız

Domatesin fiyatı 50 kuruşa düştü
EKONOMİ
Domatesin fiyatı 50 kuruşa düştü
HDPden hesap sormaları önemli bir gelişme

HDP'den hesap
sormaları önemli bir gelişme

​Bahçeli'den Diyarbakır'daki evlat nöbetine ilişkin açıklama.
Türk bayrağınıindiren Rum aranıyor

Türk bayrağını
indiren Rum aranıyor

​Ayine katılmak için gelip Türk bayrağını indirdi.
İşgalin bahanesi: 11 Eylül

İşgalin
bahanesi: 11 Eylül

​ABD, saldırıdan hemen sonra iki ülkeyi işgal etmişti.
Okul müdürü ve <br>memura 'bağış' gözaltısı

Okul müdürü ve
memura 'bağış' gözaltısı

​Velilerden para isteyince ekipler harekete geçti.
Sembol isim <br>acı haber ile yıkıldı

Sembol isim
acı haber ile yıkıldı

​'Başlarım sizin Kürdistan davanıza' sözü ile Diyarbakır'da HDP'lilere isyan etmişti.
Fıskiyeler kazaya davetiye çıkarıyor

Fıskiyeler kazaya davetiye çıkarıyor

Ölümle sonuçlanan kazalar yaşandı ancak önlem alınmıyor.

Erdoğan başkanlarla tek tek tokalaştı

Erdoğan başkanlarla tek tek tokalaştı

Fotoğraflarla Beştepe'deki 'büyükşehir' toplantısı.
RTÜK devreye girdi:<br>Haberlerde yeni uygulama

RTÜK devreye girdi:
Haberlerde yeni uygulama

​Yenisafak.com dünkü haberinde bu olaya dikkati çekmişti.
Başkanların görevi<br>devri sabık peşinde koşmak değil

Başkanların görevi
devri sabık peşinde koşmak değil

Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Hız limiti<br>140 olacak mı?

Hız limiti
140 olacak mı?

​İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması yapıldı.
İBB TV'nin yeni kaçak logosu

İBB TV'nin yeni kaçak logosu

​Meclis'e sorulmadan 'minare' gitti, 'renkli' duman geldi.
İndirim bekleniyor

İndirim bekleniyor

​Yabancı ekonomistlerden faiz öngörüsü.
80 bin kişilik veda

80 bin kişilik veda

Çin'in en zengini Ma, rock konseriyle emekli oldu.
Türkiye'de ilk olacak

Türkiye'de ilk olacak

İranlı mühendis Van'a gelip 17 milyon lira harcadı.
FETÖ'nün planlı organizasyonu

FETÖ'nün planlı organizasyonu

​MİT TIR'ları davasının gerekçeli kararı açıklandı.
Kadro dışı kaldılar

Kadro dışı kaldılar

​İki futbolcunun ismi TFF'ye bildirilmedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.