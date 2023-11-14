OPEC'in paylaşımı sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti

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Dün 82,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 82,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,40 dolardan alıcı buldu.
OPEC, ekim ayına ilişkin raporunda bu yıl için küresel petrol talebi öngörüsünü yukarı yönlü revize etti. Buna göre, bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2,5 milyon varil artması ve 102,1 milyon varil olması bekleniyor.
Gelecek yıl ise dünyanın en büyük petrol ithalatçı ülkesi Çin'de ekonomik toparlanma sürecinin olumlu yönde ilerlemesinin petrol tüketimini de desteklemesi bekleniyor. Buna göre, küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artışla yaklaşık 104,3 milyon varil olması bekleniyor.
Ayrıca, Amerikan Petrol Enstitüsü, yarın ABD'deki ham petrol stokları verisini açıklayacak.
Brent petrolde teknik olarak 82,95 ile 83,00 dolar aralığının direnç, 82,56 ile 82,43 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.