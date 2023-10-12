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Ekonomi

OPEC'in petrol üretimi eylülde arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi eylülde önceki aya göre günlük 273 bin varil artışla 27,75 milyon varile yükseldi.

15:43 . 12/10/2023 jeudi
AA
Eylülde OPEC'in ham petrol üretiminin küresel üretimdeki payı ise yüzde 27,6'ye yükseldi.

Eylülde OPEC'in ham petrol üretiminin küresel üretimdeki payı ise yüzde 27,6'ye yükseldi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, üretimde en fazla artış Nijerya, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te gözlenirken Venezuela ve Ekvator Ginesi'nde üretim azaldı. Günlük petrol üretimi Nijerya'da 141 bin varil, Suudi Arabistan'da 82 bin varil ve Kuveyt'te 25 bin varil arttı, Venezuela 25 bin varil ve Ekvator Ginesi'nde 14 bin varil azaldı.

Eylülde OPEC'in ham petrol üretiminin küresel üretimdeki payı ise yüzde 27,6'ye yükseldi.

OPEC dışı ülkelerin üretimi aynı dönemde günlük 300 bin varil azalışla 72,9 milyon varil olarak kayıtlara geçti. Rusya ve ABD'nin üretimi azalırken İngiltere ve diğer Avrasya ülkelerinden gelen ilave üretimler bunu telafi etti.

Küresel petrol üretimi ise eylülde ağustosa göre değişiklik göstermedi. Buna göre, küresel petrol arzı ağustosta yaklaşık 100,6 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Dünyadaki petrol sondaj kuyusu sayısı geçen ay 30 adet azalarak 1830'a geriledi. Sondaj kulesi sayısı OPEC ülkelerinde 8, OPEC dışı ülkelerde ise 22 adet azaldı.

2024'te petrol tüketimi artacak

Raporda, bu yıla ilişkin küresel petrol talebi öngörüsü değişmedi. Buna göre, bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2,4 milyon varil artarak 102,1 milyon varil olması bekleniyor.

Talebin OECD ülkelerinde bu yıl geçen yıla göre günlük 89 bin varil artarak yaklaşık 45,18 milyon varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 2,3 milyon varil artarak yaklaşık 56,3 milyon varil olacağı hesaplanıyor.

Çin'in ekonomik görünümünde beklenen iyileşmenin gelecek yıl küresel ekonomik büyümede lokomotif rol oynayarak küresel petrol tüketimini de artıracağı tahmin ediliyor. Buna göre, küresel petrol talebinin gelecek yıl bu yıla göre günlük 2,2 milyon varil artacağı ve ortalama günlük 104,3 milyon varil olacağı hesaplanıyor.

#Petrol
#OPEC
#Nijerya
#Suudi Arabistan
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