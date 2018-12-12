Ekonomi OPECin petrol üretimi kasımda azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

OPEC'in petrol üretimi kasımda azaldı

OPEC'in ham petrol üretimi kasımda bir önceki aya göre günlük 11 bin varil azalışla 32 milyon 970 bin varil oldu.

AA
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi kasım ayında bir önceki aya göre günlük 11 bin varil azalarak 32 milyon 970 bin varile düştü.

OPEC'in kasım ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 500 bin varil artarak 100 milyon 640 bin varil oldu.

Petrol tahminini 11 dolar düşürdü
EKONOMİ
Petrol tahminini 11 dolar düşürdü

  • Kasımda OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 440 bin varil artışla yaklaşık 67 milyon 670 bin varile çıktı.

OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 11 bin varil azalarak 32 milyon 970 bin varil oldu. Böylece OPEC'in kasımda toplam küresel petrol arzı içindeki payı bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak yüzde 32,8 seviyesine indi.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt oldu. Suudi Arabistan'da günlük üretim 377 bin varil artışla 11 milyon 16 bin varile yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde günlük ham petrol üretimi 71 bin varil artarak 3 milyon 246 bin varile, Kuveyt'te günlük üretim 45 bin varil artarak 2 milyon 809 bin varile çıktı.

Kasımda günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş İran, Venezuela ve Nijerya'da yaşandı. İran'da günlük üretim 380 bin varil azalarak 2 milyon 954 bin varile geriledi.

REKLAM
  • Venezuela'da günlük petrol üretimi 52 bin varil gerileyerek 1 milyon 137 bin varile, Nijerya'da ise 30 bin varil azalarak 1 milyon 736 bin varile geriledi.

Yeni yılda petrolde küresel talep artacak

OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 290 bin varil yükselişle günlük 100 milyon 80 bin varile ulaşacak.

OPEC ülkelerinin 2019'da günlük ham petrol talebinin ise 31 milyon 400 bin varil olması bekleniyor.

Bu arada, dünya genelinde kasımda işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 350 olarak açıklandı. Bu kulelerden 557'si OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.

1 TL’ye kot pantolon izdihama neden oldu
EKONOMİ
1 TL’ye kot pantolon izdihama neden oldu

Ülke ekonomisine katkısı 40 milyon dolar: Üretimi artırılacak
EKONOMİ
Ülke ekonomisine katkısı 40 milyon dolar: Üretimi artırılacak

Asgari ücrete rekor artış: 900 euroya çıkardılar
EKONOMİ
Asgari ücrete rekor artış: 900 euroya çıkardılar

/**/
Operasyon Sincar'ı da kapsayabilir

Operasyon Sincar'ı da kapsayabilir

Uzmanlar yanıtladı: Türk askeriyle ABD askeri karşılaşırsa ne olur?
MİT'in raporları masada

MİT'in raporları masada

Operasyon öncesinde ​MİT ve ÖKK unsurları hedefleri belirledi.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi.
Harekata birkaç güne başlayacağız

Harekata birkaç güne başlayacağız

​Erdoğan: Fırat'ın doğusu da temizlenecek.
Edirne'den Kars'aikmalsiz uçacak

Edirne'den Kars'aikmalsiz uçacak

Türkiye'nin yeni helikopteri Gökbey'in tüm özellikleri.
Gökbey hayırlı olsun

Gökbey hayırlı olsun

Erdoğan, genel maksat helikopterinin adını açıkladı.
Alaska değil Kazdağları

Alaska değil Kazdağları
Fazla uyuyun para verelim

Fazla uyuyun para verelim

Japon şirket strese karşı ilginç bir yol buldu.

Bedelini çok ağır öderler

Bedelini çok ağır öderler

Bahçeli: Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze alsın.

Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor

Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor

Birçok kişi vergiden muaf olduğunun farkında değil.
Daha yeni başladık

Daha yeni başladık

Albayrak: Top çevirdik, şimdi skor yapma vakti.
İyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

İyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

İstese yardımcılarına devredebilirdi, bizzat görüşmek istedi.
Son sözleri

Son sözleri

​Şehit Emniyet Müdürü Verdi, kendisine ateş etmeye hazırlanan saldırgana bunları söyledi.
17-25'in evrakları İpek'ten çıktı

17-25'in evrakları İpek'ten çıktı

TMSF'ye devredilen şirket bilgisayarı ele verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.