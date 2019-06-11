Ekonomi Orduda yaylalar birleşiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ordu Yeşil Yol projesi

Ordu’da yaylalar birleşiyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 2013 yılında çalışmalarına başlanılan 2 bin 600 kilometrelik Yeşil Yol Projesi kapsamında Ordu sınırları içerisinden geçen 240 kilometrelik yolun daha kısa sürede tamamlanmasını sağlamak için yaptığı girişimler sonuç verdi. Güler, DOKAP tarafından bu yıl 384 bin TL ödenek ayrılan yol için 2 milyon lira ek ödenek daha çıkarılmasını sağladı.

Haber Merkezi IHA
’Yeşil Yol Projesi’ Ordu ve Karadeniz Bölgesi’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak.
’Yeşil Yol Projesi’ Ordu ve Karadeniz Bölgesi’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

Karadeniz’de 9 ilin yaylalarını birbirine bağlamak amacıyla hazırlanan ’Yeşil Yol Projesi’ Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylalarını birbirine bağlıyor. Yaylalara ulaşımı kısaltan 2 bin 600 kilometrelik ’Yeşil Yol Projesi’nin 235 kilometrelik kısmı Ordu sınırları içerisinden geçiyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, projenin Ordu etabında çalışmaların başarıyla devam ettiğini belirterek, “Yeşil Yol Projesi’nin Ordu ili etabında 1500 rakımlı Aybastı-Perşembe Yaylası ile 2000 rakımlı Kabadüz-Çambaşı Yaylalarının birleştirilmesi hedefleniyor. Coğrafya oldukça yüksek kesimden geçtiği için 2013 yılında başlayan çalışmalarla yol aşama aşama tamamlanıyor. Göreve geldiğimde 2019 yılı ödeneğinin 384 bin TL olduğunu öğrendik. Yol çalışmasının hızlanması amacıyla yaptığımız girişimlerle 2 milyon lira daha ek ödenek çıkarttık” dedi.

BÖLGENİN TANITIMINA CİDDİ DESTEK OLACAK

’Yeşil Yol Projesi’nin Ordu ve Karadeniz Bölgesi’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Güler, "İlimizde 235 kilometrelik ’Yeşil Yol’ güzergahının 110 kilometresi Karayolları ağında, 125 kilometresi de Büyükşehir Belediyemiz ağında bulunuyor. Yolda yıllardır süren çalışmalarla tamamlanma aşamasına geldi. Yeşil Yol Projesi, havalimanıyla, Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğumuz bağlantı yollarıyla, muhteşem coğrafyamız ve güzelliğimizle birlikte Ordu ve Karadeniz bölgesinin tanıtımına ciddi destek olacak, hem de ulaşım anlamında şehrimizdeki eksiklikleri gidermiş olacak” diye konuştu.

YEŞİL YOL, KARADENİZ-AKDENİZ YOLU İLE BİRLEŞECEK

Karadeniz’in kapılarını Ordu üzerinden İç Anadolu Bölgesi’ne açacak olan, çalışmaları devam eden Karadeniz Akdeniz Otoyolu’nun da Yeşil Yol Projesi’ne katkı sağlayacağını anlatan Güler, "Türkiye’nin stratejik açıdan önemli bir yolu olan Karadeniz-Akdeniz Yolu ile Yeşil Yol birbirini çok iyi tamamlayan iki güzergâh olacak. Karadeniz-Akdeniz Yolu sayesinde Ordu-Mesudiye arasında 130 kilometrelik yol 80 kilometreye kadar düşecek. Karadeniz-Akdeniz yolu üzerinden Mesudiye’den geçen Yeşil Yol’la Karadeniz’in yaylalarına da kolayca ulaşılabilecek" şeklinde konuştu.

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Yeşil Yol Projesi ile yaylalarda kontrollü, planlı ve doğaya saygılı yol güzergahı oluşturulacağını, yaylalardaki kaçak yapılanmanın önleneceğini ve disiplin altına alınacağını kaydeden Güler, “Yeşil Yol Projesi kentsel dönüşüm gibi kırsal dönüşüm sağlanacak, turizm merkezi ilan edilen yerler turizme açılacak, çirkin yapı görüntüleri iyileştirilecek, mülkiyet sorunu çözülecek, doğaya saygılı, doğayla bütünleşmiş mini ahşap konaklama yerleri yapılacak, lezzet durakları yapılacak, doğa hem korunacak hem de kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.

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