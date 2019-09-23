Ekonomi Ordunun derelerinden elektrik üretilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ordu’nun derelerinden elektrik üretilecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Ordu’nun derelerinden elektrik üretecek türbinler kuracaklarını belirtti. Bisiklet jantından elektrik elde eden Yusuf Arıncı’dan gurur duyduğunu belirten Başkan Güler, “22 senedir imam hatiplik yapan Yusuf kardeşimiz akan sudan elektrik elde ederek evini aydınlatıyor. Bu davranış herkese örnek olacak. Bu tür jeneratörlerin sayısını arttıracağız. Bizde ırmak bol, akan su bol elektriğimizi kendimiz üreterek daha ucuza mal edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi IHA
Bisiklet jantından elektrik üretimi herkese örnek olacak.
Bisiklet jantından elektrik üretimi herkese örnek olacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bisiklet jantından elektrik üreten Kumru Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Arıncı’nın yaptığı türbini inceledi.

Bu tür sistemlerin sayısının artırılacağını söyleyen Başkan Güler, “Bizde ırmak bol, akan su bol elektriğimizi kendimiz üreterek daha ucuza mal edeceğiz” dedi.

“Ordu’nun derelerinden elektrik elde edeceğiz”

Bisiklet jantından elektrik elde eden Yusuf Arıncı’dan gurur duyduğunu belirten Başkan Güler, “22 senedir imam hatiplik yapan Yusuf kardeşimiz akan sudan elektrik elde ederek evini aydınlatıyor. Bu davranış herkese örnek olacak. Bu tür jeneratörlerin sayısını arttıracağız. Bizde ırmak bol, akan su bol elektriğimizi kendimiz üreterek daha ucuza mal edeceğiz. Ordu’nun derelerinden artık elektrik elde edeceğiz. Bu örneklerin daha çok artması için kollarımızı sıvadık uğraşıyoruz. Ne mutlu sizlere. Sizlerle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

"İlçenin aydınlatmasını da bu şekilde sağlamış olacağız”

Sistemi nasıl kurduğunu anlatan ve gelecek yıllarda projeyi ilçenin geneline yaymayı amaçladıklarını söyleyen Yusuf Arıncı ise “Teknolojiye merakım olduğundan dolayı araştırmalar sonucu bu çalışmalara başladım. Evimizin yanında dere yatağı bulunuyor. Bu dereyi nasıl değerlendirelim diye düşündüm parçaları bir araya getirdim. Çalışmalarım sonucunda burada elektrik üretimine geçtim. Hareket halinde olan her şey enerji üretir. Biz okurken Kuran-ı Kerim’in teknolojiye ışık tutması yönünde araştırmalar yaptık. Bu merakımızı görselleştirdik. 50 metre aşağıdaki dereden elektrik eve giriyor. Şarj kontrol cihazıyla beraber aküyü şarj ediyor. Gündüz aküyü şarj ediyor. Sensor sistemi ile de akşam yanıyor. Bizzat ben çizdim bu çarkı. Buradaki elektrik topraktaki kablolarla direk eve gidiyor. İlk olarak burada kurduk sistemi. Bundan sonraki süreçte inşallah ilçenin aydınlatmasını da bu şekilde sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.

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